Russland raser mot norsk turismeboikott på Svalbard

Norske turistbedrifter på Svalbard boikotter de russiske aktørene på grunn av krigen i Ukraina. Russland mener praksisen kan være ulovlig.

Turistene er på vei tilbake til Svalbard etter pandemien, men Russland reagerer på norsk boikott som følge av krigen i Ukraina. Her fra Longyearbyen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB-Marius Helge Larsen

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

– Vi tror at boikotten er juridisk ulovlig og har trekk av sammensvergelse av foretak, skriver den russiske ambassaden i Oslo i en e-post til NTB.

E-posten er undertegnet ambassadesekretær Timur Chekanov.

– Det er kjent at før pandemien var inntektene til russiske reiselivsoperatører større enn hos norske reiselivsselskaper på grunn av stor interesse for Barentsburg og Pyramiden, fortsetter han.

Oppfordring

Turistnæringen på Svalbard er akkurat i ferd med å våkne skikkelig til liv igjen etter to år med pandemi, og det kryr av turister i Longyearbyen. Men for den russiske virksomheten i Barentsburg og Pyramiden er det oppstått nye utfordringer;

Etter at Russland invaderte Ukraina har Svalbard Reiselivsråd har vedtatt å oppfordre medlemmene til å slutte å kjøpe tjenester fra det statlige russiske selskaper, inkludert Trust Arcticugol som driver virksomheten i Barentsburg og Pyramiden. Flere bedrifter følger oppfordringen, og dermed blir det færre kunder på russerne – som vanligvis besøkes av turfølger fra en rekke norske turoperatører.

Boikotten rammer den russiske turistvirksomheten i Barentsburg. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

Vedtaket er tatt privat, og ikke forankret hos norske myndigheter.

– Vi er selvfølgelig bekymret for at Norges myndigheter fortier selvtekt av norske reiselivsaktører, skriver den russiske ambassaden.

– I gråsonen

Professor og konkurranseekspert Øystein Foros ved NHH har tidligere sagt til E24 at Konkurranseloven kan være til hinder for reiselivets boikott av russiske selskaper på Svalbard.

– Hver bedrift hver for seg kan fritt gjøre noe sånt. Men hvis bedrifter snakker sammen, og blir enige om at dette skal vi gjøre, eller nå skal ingen av oss gjøre dette, da er man i utgangspunktet i gråsonen overfor konkurranselovgivningen, har han sagt.

Styreleder Ronny Strømnes i Svalbard Reiselivsråd avviser at de har vedtatt en boikott.

Et ukrainsk flagg er hengt opp utenfor et vindu i Longyearbyen på Svalbard. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Det er en oppfordring til våre medlemmer. Det kan vi gjøre uten problemer. Det er opp til medlemmene og deres verdikompass å bestemme om de vil gjøre det, sier han til NTB.

Og legger til:

– De fleste av våre medlemmer velger å følge vår henstilling.

Han sier at det var eskaleringen av krigen og grusomhetene i Ukraina, som gjorde at de så seg nødt til å vedta oppfordringen.

– Det var ingen lett avgjørelse å ta på noen som helst måte, og det var masse følelser involvert fra medlemmene våre før vedtaket forelå, sier han.

Vil ramme staten

Strømnes understreker at det er det russiske statseide selskapet de vil ramme.

– Ikke folket i Barentsburg. Om det så er nødvendig, skal vi ta vare på dem. Dette er en ren sanksjon mot den russiske stat, sier styrelederen.

Han stusser over at Russland hevder at inntektene var større hos de russiske reiselivsaktørene på Svalbard enn for de norske før pandemien.

– Det stiller jeg meg undrende til. Jeg synes det høres veldig rart ut.

Misnøye

Russland har flere ganger uttrykt misnøye med norsk fremferd på Svalbard. Norske myndigheter har blitt beskyldt for å bryte Svalbard-traktaten ved å innføre begrensninger på helikopterflyging og annen virksomhet.

– Vi har alltid ønsket å skape et miljøvennlig og høystandard næringsliv, men vi ser ikke gjensidig ønske fra Norges hold, skriver den russiske ambassaden.

Etter at krigen i Ukraina brøt ut, har de vestlige medlemslandene bestemt seg for å avlyse møtene i Arktisk Råd inntil videre.

– Generelt sett er vi skuffet over Norges posisjon, som blokkerer Russlands deltagelse i forskjellige arktiske fora, først og fremst i Arktisk Råd, der landet vårt har formannskapet nå, skriver ambassaden.

Onsdag tar kronprinsparet fatt på et tre dagers fylkesbesøk på Svalbard, hvor de blant annet skal besøke reiselivsaktører.