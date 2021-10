Milliardærfettere skjulte store formuer i utlandet og fikk amnesti

To fettere som er to av Norges aller rikeste, er blant de over 4000 som har flagget hjem skjult formue i utlandet og sluppet straffeskatt. Nå varsler Støre-regjeringen at ordningen med skatteamnesti skal avvikles.

Milliardærene Jonas Gustaf Aspelin Ramm (t.v.) og Knut Gustaf Aspelin har begge bedt om skatteamnesti for store formuer i utlandet. Det skjedde i etterkant av at de ble omtalt i E24/VG i forbindelse med en internasjonal dokumentlekkasje. Vis mer

Hverken under eller etter intervjuet med Aspelin er han interessert i å svare på konkrete spørsmål.

Aspelin truer også med søksmål om Aftenposten/E24 publiserer en sak om disse forholdene.

– Bare prøv dere. Da blir dere saksøkt så det holder.

– Ja. Vi kommer til skrive om dette her. Det gjør vi nok ganske sikkert.

– Drit og dra! Jeg gidder ikke snakke med deg, avslutter Aspelin intervjuet med.