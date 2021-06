NRK: Lærere og barnehageansatte skal prioriteres i vaksinekøen

Regjeringen prioriterer å vaksinere ansatte i skoler og barnehager, slik at de er vaksinert før sommerferien er over. Utdanningsforbundet er lettet.

Begrunnelsen er at vaksineringen av hele befolkningen tar lenger tid enn antatt, og at Lærere og barnehageansatte forseres i vaksinekøen for å være vaksinert når skolene åpner på grønt nivå etter sommerferien, opplyser kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) til NRK.

Kommunene kan omdisponere inntil 10 prosent av vaksinene for å få dette til.

– Dette er etterlengtet. Vi har flere ganger tatt opp lærernes plass i vaksinekøen med norske myndigheter. Inntil nå har beskjeden vært at det ikke har vært grunn til å prioritere oss, sier leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, i en kommentar til NTB.

– Nå kan lærere og ledere i skoler og barnehager gå sommeren i møte i visshet om at skole- og barnehageoppstart blir tryggere enn man kunne fryktet. Det er bra, sier Handal.