FHI: Tror vi kan begynne å reise mot slutten av mai

Alle over 45 år skal etter planen ha fått sitt første stikk i løpet av mai. Da kan vi begynne å lette opp, tror smitteverndirektør Geir Bukholm.

OPTIMIST: Smitteverndirektør ved Folkehelseinstituttet Geir Bukholm. Vis mer byoutline Helge Mikalsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Jeg vil anta at vi kan begynne å gi lettelser, når risikogruppene er vaksinert.

Med det mener han alle over 45 år, og de skal ifølge planen ha fått sitt første stikk i løpet av mai måned.

– Etter hvert vil man åpne grensene og få normal turisttrafikk. Og alt som har med sosiale møter å gjøre. Det kan skje i slutten av mai, uten at jeg kan være helt sikker på det, sier smitteverndirektøren ved Folkehelseinstituttet.

Vi kan altså være tre måneder unna å reise, dra på konserter og ta seg en fest på byen.

Det store hinderet foreløpig er mangelen på vaksiner. Norge inngikk avtale med å sikre vaksiner gjennom EU, mens andre land som Israel og Storbritannia skaffet vaksiner på egen hånd og ligger milevis foran i løypa.

– I mai og juni får vi de store forsyningene. Det er nesten en eksponentiell opptrapping. Fra å ha vaksinert en relativt liten andel, har vi plutselig vaksinert nesten alle i løpet av to måneder.

– Er det optimistiske scenariet mest realistisk nå?

– Det nærmer seg et optimistisk scenario. Det ser ut som Pfizer og AstraZeneca leverer som de skal. Jeg tror vårt nåværende optimistiske scenario nærmer seg å bli realistisk, sier Bukholm.

Akkurat nå jobber Folkehelseinstituttet sammen med Helsedirektoratet med en gjenåpningsplan som skal leveres til regjeringen i midten av mars.

Danmark har allerede lansert en slik plan, der massetesting\ to ganger i uken er et av virkemidlene.

– Er det aktuelt med massetesting to ganger i uken også i Norge?

– Det ser vi på.

– Hva slags typer prøver ser man på da?

– Spyttprøver er ting man kan vurdere, kombinert med hurtigtester. Jeg tenker at det vil være viktige hjelpemidler frem mot gjenåpning.

Bukholm legger til at planene kan endre seg, hvis det dukker opp uforutsette faktorer:

– Det er mye fakta vi ikke har kontroll på: Vi vet ikke effekten av nye virusvarianter fremover, for eksempel. Hvis vi slipper opp for tidlig, slik at epidemien løper løpsk, så vil vi få veldig mange syke i gruppen ned til 45 år.

–Hvis vi går inn i fasen med mange vaksinerte med høyt smittepress, vil vi likevel få ganske mange som trenger sykehusinnleggelser og intensivbehandling, sier smitteverndirektøren i FHI.

Publisert: Publisert: 2. mars 2021 12:13