Svein Erik Furulund Oljefondet fra 2 til 11.000 milliarder på 25 år

For 25 år siden satte Finansdepartementet inn de første pengene i Oljefondet Finansminister Sigbjørn Johnsen satte inn pengene. Jens Stoltenberg laget regelen for å bruke dem. Nå er Oljefondet over hele verden. Det eier 45 prosent av dette landemerket på Times Square i New York.

Olje på havbunnen er omgjort til penger på verdens børser. Mandag er det 25 år siden det første innskuddet i Oljefondet.

1.981.128.502,16 kroner.

Dette var beløpet daværende finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) satte inn på Oljefondets konto i Norges Bank 31. mai 1996.

For første gang var det oljeinntekter til overs etter at underskuddet på statsbudsjettet var dekket. Knapt 2 milliarder kroner ble oversendt fondet på en «anvisningsbegjæring». Teksten som skal angi beløpet med bokstaver er så lang at den går utenfor feltet på blanketten.

Et sportsspørsmål om 1996 er naturlig til den sportsinteresserte Johnsen.

– Hva følte du da?

– Det var en utrolig glede. Særlig etter at norsk økonomi hadde vært gjennom tøffe år tidlig på 1990-tallet, sier han.

31. mai 1996 var en fredag, og det var statsråd på Slottet. Etterpå var det som vanlig lunsj for regjeringen på toppen av Høyblokken i regjeringskvartalet.

– Jeg hadde med meg kopi av anvisningen og viste den til statsminister Gro. Deretter gikk den rundt bordet, så alle kunne se. Jeg meddelte regjeringen at vi har «pe’ing på bok», forteller Johnsen.

Med denne statlige blanketten ble de første pengene satt inn i Oljefondet. Tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen har den i glass og ramme hjemme. Vis mer byoutline Finansdepartementet

I glass og ramme

Den originale anvisningen finnes ikke i Finansdepartementets arkiver. Den henger i glass og ramme hjemme hos Johnsen i Brumunddal. Han fikk den som gave da han sluttet som finansminister første gang i 1996.

– Og hva ser du i dag, 25 år etterpå?

– Oljefondet er et eventyr. De aller fleste har bommet på hvor stort dette ville bli. Helt siden tidlig på 1970-tallet har den norske forvaltningen av oljeressursene og inntektene vært et uttrykk for klokskap og norsk politikk på sitt beste, sier Johnsen.

Utvalg ville ikke ha fondet

I Norges Bank tok valutaavdelingen imot de første pengene fra Johnsen. Men ikke med ubetinget glede.

I 1997 konkluderte et internt utvalg med at Norges Bank ikke burde ta på seg oppgaven med å forvalte fondet. Et viktig argument var at sentralbankens anseelse og posisjon kunne bli skadet ved tap i forvaltningen.

Men regjeringen og daværende finansminister Jens Stoltenberg ville det annerledes. De mente at nettopp sentralbankens solide posisjon ville gjøre den til et trygt hjem for Oljefondet.

Og slik ble det. I januar 1998 startet fondets første leder Knut N. Kjær opp med rundt 30 ansatte.

25 år senere er dette vokst til over 500 ansatte.

Fondet har også kontorer i London, New York, Singapore og Shanghai. Forvaltningen av oljepengene forgår verden rundt døgnet rundt.

Oljefondet Alle statens oljeinntekter settes inn i fondet.

Dette er skatter og avgifter fra oljeselskapene, utbytte fra Equinor og inntekter fra statens direkte eierskap i feltene.

Fondets verdi er 11.300 milliarder kroner i slutten av mai.

Pengene er investert i aksjer, omsettelige rentepapirer og eiendom i utlandet. Fondet eier aksjer i over 9000 selskaper.

Fra 1. januar 1998 til og med 2020 har realavkastningen (fradrag for prisveksten) i fondet vært 4,4 prosent, regnet som årlig gjennomsnitt.

Siden 1996 er samlet avkastning drøyt 6400 milliarder kroner. Tilførselen av kapital fra Finansdepartementet er knapt 3100 milliarder kroner.

Hvert år blir noe av oljepengene brukt på statsbudsjettet. Hovedregelen er at 3 prosent av fondet kan brukes hvert år. Vis mer vg-expand-down

Nicolai Tangen leder Oljefondet i jubileet for første innskudd. Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen, NTB

2 millioner kroner for hver nordmann

Ved jubileet har Oljefondet steget til over 11.000 milliarder kroner. Det tilsvarer 2 millioner kroner pr. innbygger, liten og stor. En familie på fire har dermed en andel på 8 millioner kroner. Men ingen får oljepenger inn på konto. Pengene er låst inne hos Finansdepartementet, forvaltes i Norges Bank og brukes bare på de årlige statsbudsjettene.

Olje i bakken er gjort om til penger plassert på Wall Street. Norge har spart store inntekter på statens hånd. De ansatte i fondet skal få pengene til å yngle på børsene. «Vårt oppdrag er å ivareta og utvikle finansielle verdier for fremtidige generasjoner» er det aller første som står i Oljefondets årsrapport for 2020.

Wall Street, aksjemarkedet og andre markeder har i 25 år vært gode mot Norge og fondet. Siden 1996 utgjør avkastningen omtrent to tredjedeler av fondets verdi i dag. Tilførselen av ferske oljepenger fra Finansdepartementet utgjør omtrent en tredjedel.

Fondet har endret rammene for den økonomiske politikken for alltid. I kriseåret 2021 blir mer enn hver fjerde utgiftskrone på statsbudsjettet dekket fra Oljefondet.

– Avhengig av fondet på godt og vondt

Professor Einar Lie ved Universitetet i Oslo har skrevet mye om Norges nære økonomiske historie.

– Oljefondet er blitt en hovednæring for Norge. Offentlig sektor er blitt avhengig av fondet på godt og vondt. På godt, fordi vi kan bruke mer penger på infrastruktur og offentlige tiltak. På vondt, fordi vi er blitt sårbare for fall på verdens børser. Store fall i fondets verdi vil kunne gi behov for raske innstramminger, sier han.

Lie viser tilbake til 1980-årene da statens inntekter var direkte avhengig av oljeprisen.

– Slik er det ikke lenger. Fondet er blitt en buffer mellom oljeprisen og statsbudsjettet. Men der vi tidligere var avhengige av oljeprisene, er vi nå blitt avhengige av verdens finansmarkeder. Finanskrisen viste dette tydelig, sier han.

Professor Einar Lie, Universitetet i Oslo. Vis mer byoutline Dan P. Neegaard

Røtter på 1980-tallet

Ideen om et oljefond har røtter tilbake på 1980-tallet. Sentrale utredninger og stortingsmeldinger er innom temaet. I mektige kretser var det en stund inngrodd skepsis til ideen.

For det første var det ikke sikkert det ville bli penger i fondet, og da var det ikke bryet verdt. For det andre: Hvis det ble penger i fondet, ville det synliggjøre pengene og føre til løssluppen pengebruk blant politikerne.

Likevel, i 1990 la daværende finansminister Arne Skauge (H) frem forslag til loven om Oljefondet. Fire prinsipper var bærende:

Oljeinntektene ble presist definert.

Alle investeringene skulle skje i utlandet.

Den årlige overføringen til statsbudsjettet skulle skje som ett beløp. Deretter fikk Stortinget prioritere innenfor dette.

Staten skulle ikke bygge opp gjeld samtidig som det ble satt inn penger i fondet. Fondet skulle vise statens reelle finansformue.

Også en regel for å bruke penger

Handlingsregelen for å bruke oljepenger er nært knyttet til fondet. 29. mars i år hadde den 20-årsjubileum. Denne dagen i 2001 foreslo regjeringen Stoltenberg bestemmelsen om å bruke 4 prosent av fondet på de årlige statsbudsjettene. Fra 2017 er dette redusert til 3 prosent.

Regelen for å spare oljepenger ble laget i loven om fondet i 1990. Drøyt ti år etterpå kom regelen om å bruke de samme pengene.

I sum hadde Finansdepartementet, regjeringen og Stortinget da laget et stort byggverk for den økonomiske politikken. Detaljerte retningslinjer var lagt for oljeinntektenes ferd fra sokkelen og inn på statsbudsjettet.

Byggverket har fått prøve seg i dotcom-boblen, finanskrisen, oljeprisfallet og koronakrisen.

Ikke testet regelen

Professor Lie mener selve byggverket frem til nå har stått nokså støtt.

– Men jeg er usikker på om handlingsregelen er skikkelig testet. Med noen unntak har det vært stor underliggende vekst i fondet og romslig med penger hvert år. Vi har ikke opplevd smalhans og press på regelen for pengebruken, sier han.

Han har fulgt med på oljepengebruken under koronakrisen.

– Oljepenger er brukt til å øke utgiftene på mange områder som ikke har noe med koronaen å gjøre. Forlikene i Stortinget har forsterket dette. Så det er ikke sikkert at handlingsregelens formål stikker så dypt som vi har trodd, sier han.

Han avslutter med en bekymring.

– Vi vet det kommer trangere tider i offentlige budsjetter. Da får vi den virkelige testen, sier Lie.

Jubileet blir nøkternt feiret mandag med et 90 minutters digitalt seminar arrangert av Finansdepartementet og Norges Bank. Kommunikasjonssjef Marthe Skaar i Oljefondet forteller at alle hjemmekontorene gjør det umulig med kakefeiring i fondet.

– Dette får vi heller ta senere, sier hun.

