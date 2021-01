Unge frykter langvarig arbeidsledighet: – Veldig utsatt

Nesten seks av ti unge frykter at coronapandemien vil sende aldersgruppen deres ut i langvarig arbeidsledighet.

BEKYMRET: Det er størst økning i arbeidsledighet blant unge i høst. Illustrasjonsfoto Vis mer byoutline Krister Sørbø/ VG

Det viser en undersøkelse Opinion har gjort blant unge mellom 15 og 29 år.

Undersøkelsen er gjort på vegne av NHO, og resultatet bekymrer og overrasker NHO-sjef Ole Erik Almlid.

– 2020 har nok skremt mange, sier Almlid til E24.

Han mener den høye arbeidsledigheten og mangel på jobber rammer særlig unge uten erfaring og utdanning.

Rundt 1.000 unge har deltatt i den nye undersøkelsen. Samtidig som 38 prosent av de spurte svarer at de ikke er bekymret for å få seg en jobb, svarer omtrent like mange at de er bekymret.

61 prosent av deltagerne svarer at de er «helt enig» eller «ganske enig» i at de tror at deres generasjon vil få det tøffere enn foreldrenes generasjon.

– Generasjon på generasjon har fått det bedre enn foreldrene sine, så vi får håpe vi unngår at de får det tøffere, sier Almlid.

BEKYMRET: NHO-sjef Ole Erik Almlid mener unge uten arbeidserfaring og utdanning er veldig utsatt. Vis mer byoutline Frode Hansen/ VG

Mange om beinet

– Jeg har sett etter jobb siden midten av mars. Men jeg er ikke alene i situasjonen, så det har ikke vært lett.

Det sier Frida Lian Eian (25). Hun mistet jobben som parkeringsvakt på flyplassen i Trondheim i november. Da hadde hun allerede vært permittert siden mars.

Hun er en av mange som forteller at hun har slitt med å få jobb.

Eian er bekymret for fremtiden i arbeidsmarkedet. Både for sin egen del og for resten av hennes aldersgruppe.

– I reiselivsbransjen er det ikke noe å gå tilbake til.

MISTET JOBBEN: Frida Lian Eian (25) mistet jobben som parkeringsvakt i november. Vis mer byoutline Privat

Hardt rammet

Ved utgangen av november var andelen helt ledige innen reiseliv og transport på 11,2 prosent. Ifølge Nav-tallene var det denne gruppen som hadde høyest ledighet.

Eian er utdannet interiørstylist, men også i den bransjen konkurrerer hun både med andre med ferskere utdanning og de med mer erfaring. Det er også få jobber utlyst i bransjen, påpeker 25-åringen.

Hun tror mange arbeidsgivere heller vil ha eldre ansatte med mer arbeidserfaring.

Etter at hun ble permittert har Eian startet opp et eget foretak som interiørstylist, men antall oppdrag varierer kraftig fra uke til uke.

– Det er ikke noe stabil økonomi å drive for seg selv hvis man ikke har bygget seg opp ordentlig, sier 25-åringen.

Høy arbeidsledighet

NHO-sjef Ole Erik Almlid tror at han selv ville vært bekymret, hvis han var blant de unge i dag.

– Jeg ville vært nøye med valg av utdanning.

I november steg arbeidsledigheten igjen for første gang siden april og lå på 3,9 prosent av arbeidsstyrken. Da var oppgangen i arbeidsledigheten størst blant dem under 25 år, og særlig blant unge kvinner, opplyste Nav.

I desember gikk tallene noe ned, men antall helt arbeidsledige var fortsatt på 3,8 prosent av arbeidsstyrken.

Som leder for Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo, hjelper Gisle Hellsten studenter med å komme seg ut i jobb. Han kjenner seg igjen i det dystre bildet som males av NHO-undersøkelsen.

– Er bekymringene reelle?

– Ja, så lenge det er høyere ledighet enn det har vært før og mange bedrifter er bekymret for å ansette. Det er et tøffere arbeidsmarked nå enn det var for ett år siden, sier Hellsten.

Unge ufaglærte er utsatt

I desember skrev E24 om flere unge mennesker som har mistet jobben eller blitt permittert de siste månedene.

Flere av dem fortalte at de har søkt på flere titalls jobber uten å få napp.

– Hvis du er ung, ikke har jobberfaring og ikke har utdanning er du veldig utsatt, sier NHO-sjefen.

– Mange av de bedriftene som er hardest rammet av corona er de bedriftene som har hatt rom for de uten utdanning. Det å sikre at man har en utdanning er nøkkelen til å sikre en jobb.

– Kan ikke miste et eneste godt hode

Han mener ansvaret for å sikre at man får jobb ligger både hos arbeidssøkere og arbeidsgivere.

– Nå er det mangel på arbeidsplasser. Det er et problem i seg selv, men det er også viktig å sikre at unge har riktig utdanning så de kan søke på de riktige jobbene, sier Almlid.

NHO mener det må skapes 250.000 nye, lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor dette tiåret.

– Det er viktigere enn noen gang, og klarer vi ikke det vil unge falle varig utenfor arbeidslivet, sier Almlid.

Også Hellsten ved Karrieresenteret mener arbeidsgivere har et ansvar for å gi alle som søker jobb en «fair sjanse» til å komme inn i en bedrift. Han mener arbeidsgivere ikke bare burde se på dem med den ferskeste kompetansen.

– Det er viktig for arbeidsmarkedet at man ikke mister et eneste godt hode, sier Hellsten.