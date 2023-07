Widerøe-reisende frykter kutt: – Avhengig av å fly for å besøke familien

GARDERMOEN (E24) Etter Norwegians oppkjøp av Widerøe, er det flere spørsmål som melder seg hos kundene.

AVHENGING AV FLY: Ellerine Tellemann og hunden Lumi på vei hjem til Sandnessjøen til familien. Det kan bli vesentlig mye vanskeligere om Widerøe kutter i antall avganger.

– Dette er en rute jeg er avhengig av å fly for å kunne besøke familien i Sandnessjøen/Stokka. Det er den eneste måten jeg kan komme meg hjem på, sier Ellerine Tellemann til E24 på Gardermoen.

Hun håper for alt det er verdt at Widerøe beholder rutene ute i distriktene. Tidligere i uken varslet flyselskapet at de skal kvitte seg med cirka 20 avganger om dagen. Dette opprettholdes, tross salget til Norwegian.

– Det er planer som er lagt. Vi har ingen diskusjoner med Norwegian før Konkurransetilsynet godkjenner. Vi forventer et litt svakere marked. Dette er en naturlig tilpasning, sier konsernsjef i Widerøe, Stein Nilsen, til E24.

– I første omgang har vi ikke tenkt til å restrukturere eller legge ned noe. Det handler bare om å ha litt færre seter i lufta, legger han til.

Tellemann reiser hjem på sommerferie sammen med hunden Lumi. Kutt kan i verste fall bety færre turer hjem.

– Jeg har allerede merket at tilbudet har blitt dårligere og at antall avganger er færre. Det gjør at jeg ikke får besøkt familien like ofte, fortviler hun.

Merker at tilbudet er svekket

E24 møter også Beatrice Halsaa på Gardermoen. Hun håper først og fremst på på billigere flybilletter etter at nyheten om oppkjøpet ble kjent.

– Jeg har ikke så mye tanker om oppkjøpet annet enn at de gjør det for business. Det er jo lov å håpe på at billettene vil bli billigere. Men det har jeg ikke noe tro på, sier Halsaa til E24.

Det håper også Henriette Owe. Hun er på tur til Florø, samme destinasjon som Halsaa, for å besøke kjæresten.

– Jeg håper på et bedre tilbud. Flere avganger og at det blir billigere. Man kan jo håpe på at det blir billigere, men ellers har jeg ikke så mange tanker, sier hun til E24.

PÅ VEI TIL FLORØ: Henriette Owe i avganshallen på Gardermoen.

Under dagens pressekonferanse på Fornebu antydet Norwegian-sjef Geir Karlsen først at oppkjøpet kunne bety billigere billetter for de reisende på anbudsrutene. Da E24 utfordret ham på dette, var han hakket mer restriktiv.

På direkte spørsmål om de føler seg trygge på billigere billetter, svarer Karlsen følgende:

– Svaret på det er nei, men bakgrunnen for det jeg sa under pressekonferansen, er at det er ingen tvil om at vi har et kostnadspress på oss. Inflasjon, makro og oljeprisen har sørget for at flybillettene er blitt dyrere. Men i de nye FOT-ruteanbudene har regjeringen besluttet at de vil ta prisene ned 50 prosent. Det i seg selv, skal sørge for at prisene kommer ned. Vi tror også at det kommer til å skje.

Undertreker viktigheten

Regjeringen subsidierer de så kalte FOT-rutene, som flys i strekninger hvor det ikke er mulig å opprettholde kommersiell lønnsom drift for flyselskapene. Dette er typisk Widerøe-ruter på Vestlandet og i Nord-Norge.

Konsernsjef Nilsen i Widerøe sier at Norwegians syn på viktigheten av FOT-rutene, som helt avgjørende for at oppkjøpet ble en realitet.

– Da det først oppsto en situasjon med et litt usikkert eierforhold i Widerøe, er vi veldig glade for å ha fått til dette sammen med Norwegian. Det har vært kriterier som har vært veldig viktig for at dette skulle kunne skje. Den respekten Norwegian har for jobben Widerøe gjør i Norge med den spisse rutestrategien, er noe av det viktigste, sier Nilsen under pressekonferansen.

Redd for høyere priser

Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, sier at det inntil videre er for tidlig å si hva Norwegians oppkjøp av Widerøe vil si for konkurransesituasjonen.

– Men selvfølgelig er vi redd for at det vil føre til lavere tilbud og høyere priser, sier han til E24.

Iversen forventer at Konkurransetilsynet vurderer oppkjøpet grundig, og belyser saken fra begge sider.

– Widerøe driver en god del flyreiser i distriktene, og et dårligere tilbud i et marked med allerede få tilbydere fører sjeldent til bedre priser.

Han legger til at det er åpenbart at redusert konkurranse kan føre med seg risiko om høyere priser og et dårligere tilbud for kundene.

– Det er for tidlig å si om hva som kan skje med rutetilbudet. Mange av de korte flyvningene får statssubsidier, så de vil nok bestå uansett. Men vi så at innenlandsreiser ble dyrere da Flyr la ned driften sin, sier Iversen.

Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, håper at Konkurransetilsynet vurderer saken nøye og grundig.

– Hvor kommer pengene fra?

– For meg er det ikke så nøye hvem som flyr disse rutene, så lenge jeg kommer meg frem. Også er jo billettprisene viktige. Jeg stusser jo over at man kan reise til Pisa for null og niks, men at det er knalldyrt å reise innenlands, sier Halsaa, mens hun er på vei til sin flyvning til Florø.

Kjøpesummen er på 1,125 milliarder kroner. Norwegian anslår at selskapet er verdt rundt 2 milliarder kroner, inkludert gjeld.

Halsaa innrømmer at oppkjøpet får henne til å stille spørsmål.

– Jeg stusser også over at Norwegian har råd til å kjøpe opp Widerøe etter den situasjonen de har vært i. Hvor kommer pengene fra?

Norwegian anslår at selskapet er verdt rundt 2 milliarder kroner, inkludert gjeld. Endelig pris vil være avhengig av visse vilkår, blant annet justering for Widerøes lønnsomhet i 2023, skriver Norwegian i en børsmelding.

– Vi bruker midlene til å kjøpe et selskap fremfor å betale utbytte til eierne. Prisen vi betaler tilsvarer tre års inntjening til selskapet. Det har vært en klar vurdering å betale dette med kontanter og ikke aksjer. Aksjene har en videre oppside, derfor er kontakter mer korrekt, sa styreleder i Norwegian, Svein Harald Øygard, under dagens pressekonferanse.