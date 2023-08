Gjeldsveksten faller til det laveste siden 1995

For tredje måned på rad faller gjeldsveksten blant norske husholdninger i kjølvannet av Norges Banks rentehevinger.

GJELDEN vokser fortsatt, men ikke like mye som før. Det skjer etter at Norges Bank har økt renten markant fra de rekordlave pandeminivåene.

Norske husholdningers gjeldsvekst faller til 3,7 prosent i juni målt mot samme tid i fjor, fra 3,9 prosent måneden før. Det betyr at gjelden fortsatt vokser, men mindre enn tidligere.

Det er tredje måned på rad med dempet vekst og det laveste nivået siden 1995, ifølge ferske tall fra SSB.

– Husholdningenes gjeld øker fortsatt, men gjeldsveksten avtar. Ved utgangen av juni hadde gjelda økt med 153 milliarder kroner sammenlignet med samme måned i fjor, sier seniorrådgiver Jimmy Wong i SSB.

Nedgangen er likevel noe mindre enn foregående måneder. Ved utgangen av juni var den totale gjelden blant husholdningene på 4.236 milliarder kroner.

Gjeldsveksten har kommet en god del ned etter rentehevingene fra Norges Bank.

– Kjøligere boligmarked

Høy norsk gjeldsvekst i kombinasjon med økende boligpriser har lenge vært en bekymring for Norges Bank.

Nedgangen i gjeldsveksten kommer i kjølvannet av Norges Banks rentehevinger. På sin høyde under pandemien var husholdningenes gjeldsvekst på 5,2 prosent. Norges Banks styringsrenten var samtidig på rekordlave null prosent, men er siden satt opp til 3,75 prosent.

Handelsbanken sier utviklingen kan tyde på at gjeldsveksten er på vei videre ned.

– En gradvis kjøligere prisutvikling i boligmarkedet, i lys av renteoppgangen, driver gjeldsveksten stadig sørover (ned), skriver bankens sjeføkonom Marius Hov i en kommentar.

Klokken 11 får vi boligpristall fra Eiendom Norge for juli.

Bedriftene trakk mye ned

Total gjeldsvekst, som også inkluderer bedrifter, dempet seg til 4,3 prosent fra 5,0 prosent måneden før og er dermed det laveste siden 1996.

– Som vi også så i mai, kan mye av fallet forklares med at veksten var relativt høy i samme måned i 2022. Når vi sammenligner mot en periode med høy vekst, skal det relativt sett mindre til for å gi et større fall i vekstraten, sier SSBs Wong.