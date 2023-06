LO-sjefen raser mot Norges Bank etter rentehevingen: – Ubegripelig

LO-leder Peggy Hessen Følsvik kaller Norges Banks avgjørelse om å sette opp styringsrenten med 0,5 prosentpoeng for ubegripelig.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik er ikke fornøyd med rentehevingen fra Norges Bank.

– Det er ubegripelig at sentralbanksjefen fortsetter sitt aggressive rentekappløp. Dette kommer til å gjøre vondt verre for bedrifter og folk, sier LO-sjefen i en uttalelse.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache og resten av rentekomiteen i Norges Bank valgte å sette opp styringsrenten med 0,5 prosentpoeng opp til 3,75 prosent. På forhånd var det ventet en enkel eller dobbel heving.

– Sjansen er stor for at Norge nå kommer til å gå på en kjempesmell hvis dette fortsetter, sier Følsvik.

Kan stige videre

Neste renteheving kommer sannsynligvis i august - og renten kan bli 4,25 i løpet av høsten, varsler Norges Bank. Sentralbanken anslår nå at boliglånsrenten stiger til prosent i 5,4 prosent i løpet av 2024.

– Vi kan ikke akseptere at Norge Bank nok en gang bruker økt arbeidsledighet som virkemiddel i den økonomiske politikken. Og LO kan ikke ta ansvar for en fornuftig lønnsdannelse i dette landet hvis sentralbanksjefen skal fortsette med sine aggressive rentehevinger, sier Følsvik.

Sist gang renten ble hevet så mye var i september i fjor, da vi fikk tre doble hevinger på rad.

Frykter økt prisvekst

I en pressemelding torsdag morgen skrev sentralbanken at det er behov for en høyere rente enn tidligere signalisert for å få bukt med prisveksten.

– Dersom vi ikke hever renten, kan priser og lønninger fortsette å stige raskt, og inflasjonen bite seg fast. Da kan det bli mer kostbart å få prisveksten ned igjen, sa sentralbanksjef Ida Wolden Bache i forbindelse med rentebeslutningen.

Tidligere har Norges Bank sett for seg en rentetopp på 3,5 prosent, men i mai varslet sentralbanksjefen at det kunne bli nødvendig med enda høyere rente hvis kronen holdt seg svak.