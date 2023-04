Økonomer mener streiken øker faren for enda en renteøkning

DNB Markets og Nordea tror begge at storstreiken kan gi en lønnsvekst som sender renten opp til 3,75 prosent etter sommeren.

Kyrre Aamdal, seniorøkonom i DNB Markets, tror årets lønnsoppgjør kan gjøre at man får en reell lønnsvekst på 5,5 prosent i år.

Nesten 25.000 ansatte er nå ute i streik i Norge, etter bruddet i lønnsoppgjøret mellom LO og YS på arbeidstagersiden og NHO på arbeidsgiversiden.

LO og YS sa begge nei til skissen til Riksmekleren, mens NHO aksepterte den. Flere medier, inkludert VG, meldte i etterkant av bruddet at det lå en ramme på 5,2 prosent lønnsvekst i denne skissen.

– Utviklingen i årets lønnsoppgjør understøtter dermed forventningene til en videre oppgang i rentene i mai og juni og øker sjansen for renteoppgang også etter sommeren, skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets i meglerhusets morgenrapport.

Styringsrenten ligger i dag på 3 prosent, etter renteøkningen til Norges Bank i slutten av mars. Prognosene til sentralbanken for renten fremover ble samtidig oppjustert, og innebærer at det blir hevinger både i mai og juni til en topp på 3,5 prosent. I prognosene fra mars lå det også en viss sannsynlighet for en enda høyere rentetopp.

Lønnsveksten i 2023 ble samtidig anslått til 5,1 prosent i Norges Banks pengepolitiske rapport. Aamdal mener utviklingen i lønnsoppgjøret, med streik og et angivelig nei til en ramme på 5,2 prosent, tyder på at dette anslaget var for lavt.

Dermed kan streiken være med på å dytte rentetoppen til 3,75 prosent etter sommeren.

Streikende bygnings- og anleggsarbeidere på Youngstorget i Oslo sentrum mandag.

Kan få lønnsveksten på 5,5 prosent

– Det er en klar oppsiderisiko. Det er potensial for flere hevinger, eller at renten blir liggende høyere lengre. Hvis det er slik at LO forkastet en ramme på 5,2 prosent, tror jeg løsningen på streiken ligger høyere enn det, sier Aamdal.

DNB Markets trodde på forhånd at rammen ville ende på 5,3 prosent. Høyere lønnsvekst i enkelte grupper, blant annet på grunn av resultatbaserte utbetalinger, vil kunne trekke den reelle årslønnsveksten i Norge i 2023 opp til 5,5 prosent.

– Dette anslaget står seg fortsatt, og med en vesentlig risiko for at lønnsveksten ender ut enda høyere. En slik lønnsvekst vil på sikt være klart høyere enn det som er forenlig med inflasjonsmålet, skriver DNB-økonomen.

Den kraftige prisveksten har gjort at Norges Bank har hevet renten kraftig det siste drøye året, for å prøve å dempe prisveksten og temperaturen i økonomien. Inflasjonsmålet deres ligger på to prosent, mens prisveksten lå på 6,5 prosent i mars.

I forkant av lønnsoppgjøret anslo Teknisk beregningsutvalg (TBU) at prisveksten i Norge vil lande på 4,9 prosent i 2023.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid ble ikke enige under meklingen i helgen. Dermed ble det storstreik.

Nordea tror sjansen øker

Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea Markets, stemmer i tanken om at streiken øker faren for at det kommer ytterligere en renteøkning etter sommeren.

Nordea anslo allerede i februar at renten ville komme opp i 3,75 prosent innen høsten.

– Det river i alle fall ikke beina under en sånn antagelse, sier Olsen.

Han mener det nå er vanskelig å se for seg at rammen i lønnsoppgjøret ender lavere enn 5,2 prosent.

– Når det blir gitt en ramme, er det vanlig at den endelige lønnsveksten ender høyere enn det. En lønnsvekst på 5,5 prosent i år ser ikke urimelig for norsk økonomi som helhet. Et fortsatt stramt arbeidsmarkedet med mangel på arbeidskraft trekker i retning av høyere lønnsvekst, sier Nordea-økonomen.

Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nrodea Markets, tror renten her til lands kommer opp på 3,75 prosent etter sommeren.

Handelsbanken holder igjen

Økonomene i storbankene er samtidig ikke helt enig om at streiken og utviklingen isolert sett gir større risiko for en høyere rentetopp.

Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken, mener det er for tidlig å spekulere i om dette gir en brattere renteoppgang. Han mener en ramme på 5,2 prosent ikke er utgjør en stor nok forskjell fra Norges Banks anslag til at det gir press på renten.

– Man skal være litt forsiktig med å ligge for mye i potten på lønnsoppgjøret. De tallene vi ser her er ikke nok til å bidra til en ekstra renteøkning, sier Hov.

Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken holder mer igjen på hvor mye streiken kan få å si for renten, men tror likevel den vil komme opp i 3,75 prosent i høst.

Sjeføkonomen understreker samtidig at man ikke vet sikkert hva som ligger bak bruddet mellom partene. Konflikt om hvor mye av lønnstillegget som skal tas lokalt og sentralt kan også være et moment, påpekes det i Handelsbankens morgenrapport.

Samtidig er Hov klar på at en eventuell lønnsvekst på opp mot 5,5 prosent kan dytte Norges Bank mot enda en renteheving. En rentetopp på 3,75 var også Handelsbankens forventning før lønnsoppgjøret satt i gang.

– Det skal nok relativt lite til for at de vipper opp dit, sier Hov, og viser til at inflasjonstallene, det stramme arbeidsmarkedet og de internasjonale renteforventningene også trekker i den retningen.

