SSB ser begrenset negativ effekt av omikron på økonomien

SSB tror den økonomiske veksten fortsetter fremover, men i et lavere tempo. Til tross for ny usikkerhet, tror byrået at renteoppgangen fortsetter og demper boligprisveksten.

SSB-forsker Thomas von Brasch presenterer ferske prognoser for den norske økonomien.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres

I Statistisk sentralbyrås (SSB) ferske prognoser for norsk økonomi påpekes det at virusmutasjonen omikron skaper usikkerhet.

– Selv om koronavarianten omikron skaper usikkerhet om den videre utviklingen, legger vi til grunn at den vil ha begrenset og midlertidig negativ effekt på økonomien, sier SSB-forsker Thomas von Brasch.

SSB anslår at renten settes videre opp i desember, og at det kommer ytterligere tre rentehevinger neste år. Ved utgangen av 2022 forventes styringsrenten å komme opp i 1,25 prosent, som er 0,25 prosentpoeng lavere enn den var ved inngangen til coronakrisen.

Norges Banks neste rentebeslutning kommer 16. desember. Sentralbanken varslet seneste i oktober at renten sannsynligvis vil heves fra 0,25 til 0,5 prosent på dette møtet.

Først i 2023 vil renten komme opp i 1,5 prosent, som var nivået før pandemien, anslår SSB. Byrået tror fortsatt på ytterligere heving til en topp på 1,75 prosent i slutten av 2024, i tråd med de siste prognosene fra sentralbanken selv.

Tror boligprisene vil dempes

Renteoppgangen er ventet å dempe boligprisveksten, som har vært overraskende sterk gjennom pandemien. De siste månedene har det også være tegn til avkjøling i boligmarkedet.

I år spår SSB en boligprisvekst på 10,4 prosent prosent mot tidligere forventning på 9,7 prosent, med en avdemping til 4,0 prosent neste år (nedjustert fra 4,4 prosent).

– Høyere renter og lav befolkningsvekst vil bidra til å dempe veksten i boligprisene. Ifølge våre beregninger vil boligprisveksten avta til rundt 1,5 prosent mot 2024, sier von Brasch.

I oktober steg prisene 0,2 prosent justert for sesongsvingninger, som er noe sterkere enn normalt for denne måneden. Klokken 11 får vi nye boligpristall for november.

– Mer sannsynlig at det går verre enn bedre

Bakgrunnen for rentehevingene er en sterk økonomisk gjeninnhenting i kjølvannet av pandemien. I tredje kvartal var det en vekst på 2,6 prosent i fastlandsøkonomien.

Sysselsettingsveksten fortsatte også, og ledigheten er tilbake på nivåene før pandemien.

– Det har vært en enorm vekst i økonomien den siste tiden. Nå er det meste av innhentingen unnagjort, og vi er nær å være helt tilbake til et normalt aktivitetsnivå, sier von Brasch.

Dette er fastlands-BNP Bruttonasjonalproduktet (BNP) er lik summen av alle varer og tjenester som produseres i et land, minus de varene og tjenestene som blir brukt under produksjonen.

BNP sier noe om tilstanden og utviklingen i et lands økonomi.

På grunn av oljesektorens store betydning for norsk økonomi er det vanlig å beregne fastlands-BNP.

Fastlands-BNP omfatter produksjonen fra alle næringer i Norge, utenom utvinning av olje og gass, rørtransport og rørtransport og utenriks sjøfart. Vis mer

Den siste tidens smitteoppblomstring og virusmutasjon har imidlertid skapt ny usikkerhet.

– I prognosene legger vi til grunn at de nye tiltakene vil ha en begrenset og midlertidig negativ effekt på økonomien. Dette er naturligvis svært usikkert akkurat nå, ettersom vi ikke vet hvordan situasjonen vil utvikle seg, sier von Brasch.

Han legger til at omikron er en påminnelse om at det plutselig kan oppstå nye mutasjoner som kan snu situasjonen til å bli mer alvorlig igjen.

– Det er fortsatt mer sannsynlig at det går verre enn at det går bedre enn det prognosene våre viser.

SSBs anslår nå at fastlandsøkonomien vil vokse med 4,1 prosent i år, opp fra 3,6 prosent i september-prognosen. Neste år er veksten også oppjustert til 4,1 prosent fra tidligere 3,8 prosent. De to følgende årene er imidlertid nedjustert til 2,4 og 1,9 prosent.