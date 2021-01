Bankene melder om uendret boliglånsetterspørsel, lavere marginer

Til tross for innstramminger i bankenes fleksibilitet til å gi boliglån, er det lite endring i både etterspørsel og utlånspraksis i fjerde kvartal. Så langt i smittebølge nummer to er det færre som har bedt om avdragsfrihet sammenlignet med den første smittebølgen.

Bankene melder om uendret boliglånsetterspørsel, men lavere marginer i fjerde kvartal. Det ventes heller ikke endringer i første kvartal. Det viser Norges Banks utlånsundersøkelse for fjerde kvartal.

I forrige undersøkelse ventet bankene at låneetterspørselen ville avta, ettersom den midlertidige økningen i bankenes fleksibilitet til å gi lån i coronakrisen nå er avviklet.

Bankene sier nå at fjerningen av utvidet fleksibilitetskvote i boliglånsforskriften i liten grad har begrenset lånestørrelse, antall lån eller bankenes villighet til å gi lån.

Undersøkelsen viser også at etterspørselen etter avdragsfrihet gjennom høstens smitteoppblomstring var mindre enn under den første smittebølgen, særlig for foretak.

Over halvparten av bankene rapporterer at andelen personkunder som har bedt om avdragsfrihet har falt noe eller mye i fjerde kvartal sammenlignet med den første smittebølgen. Dette kan imidlertid skylde at en del kunder fortsatt har avdragsfrihet som ble innvilget i andre og tredje kvartal.

Et flertall av bankene melder for øvrig at andelen personkunder som har problemer med å betjene gjelden sin er om lag uendret fra den første smittebølgen.

Marginfall

Fallet i bankenes marginer (lønnsomhet) på boliglån henger sammen med noe økte finansieringskostnader og litt sterkere konkurranse, samtidig som utlånsrentene var uendret, opplyses det. Det ventes ingen endringer fremover.

Sentralbanken spør hvert kvartal de ti største bankene i det norske markedet om endringer i etterspørselen og tilbudet av kreditt for husholdninger og bedrifter.

Boligmarkedet har utviklet seg sterkere enn ventet gjennom coronapandemien. Totalt endte prisveksten på 8,7 prosent i fjor, ifølge Eiendom Norge. Kombinert med høy gjeldsvekst, kan det bidra til raskere renteheving fra Norges Bank.

I desember fremskyndet Norges Bank første renteheving til begynnelsen av 2022. Renten er nå på rekordlave null prosent, etter kutt på totalt halvannet prosentpoeng i løpet av coronakrisens første halvår.

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving. Vis mer byoutline Odin Jæger / VG

– Bekrefter at boligmarkedet fungerer godt

Sjefen for Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, skriver i en kommentar at utlånsundersøkelsen bekrefter at boligmarkedet fungerer godt og at etterspørselen etter boliglån er stabilt høy.

Han mener det derfor var riktig å tilbakestille fleksibilitetskvoten i utlånsforskriften (til ti prosent nasjonalt og åtte prosent i Oslo fra det midlertidige unntaket på 20 prosent), i fjerde kvartal 2020.

– Behovet for avdragsfrihet er ikke like presserende som det var under den første smittebølgen, og begrensningen i utlånsforskriften er en nødvendig buffer mot det lave rentenivået som frister mange husholdninger til å ta opp høye boliglån, sier Geving.

