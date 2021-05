Følg debatten om Bergen Engines i Stortinget: – På grensen til hva en statsråd kan tillate seg

I dag får Erna Solberg og regjeringen krass kritikk for behandlingen av Bergen Engines-saken.

Saksordfører Emilie Enger Mehl (Sp) er den første taleren. Flertallet i komiteen gjentar at de retter sterk kritikk mot regjeringen.

– Sterkt kritikkverdig og svært alvorlig, det som har skjedd i denne saken. Regjeringen har skapt forvirring og uklarhet, sier Mehl.

Hun trekker blant annet frem forsvarsminister Frank Bakke-Jensens rolle i saken.

– Noe av kommunikasjonen, spesielt fra forsvarsministeren, har vært misvisende, og balanserer på grensen til hva en statsråd kan tillate seg av å ikke gi Stortinget den informasjonen man etterspør.

– Det er sterkt kritikkverdig at regjeringen har gitt mangelfull informasjon til Stortinget om regjeringens håndtering av saken, sier Mehl.

– På grensen til hva en statsråd kan tillate seg, sier saksordfører Emilie Enger Mehl (Sp). Vis mer byoutline Stian Lysberg Solum / NTB

– Tilfeldige telefoner

Mehl understreker at man ikke kan basere nasjonalt sikkerhetsarbeid på tilfeldige telefoner til departementet, slik det skjedde 11. januar.

– At statsministeren ikke fikk vite om saken fra sine kolleger før hun leste om det i Bergens Tidende, vitner om at regjeringen ikke hadde kontroll på saken, sier Mehl.

Jette Christensen (Ap) peker på at det så sent som i februar gikk opp for regjeringen at nærheten til forsvarsinstallasjoner kunne brukes til sabotasje.

– Det er jo ikke noe som oppsto i februar, sier Christensen.

Kritiserer opposisjonens presisjonsnivå

Michael Tetzschner (H) mener presisjonsnivået i kritikken mot regjeringen ikke er god nok.

– Kritikken bygger på en påstand om at saken ble oppdaget ved en tilfeldighet. Her er det produsert ni rapporter som så peker frem mot regjeringens sikkerhetsutvalg. Så ble salget stoppet. Kritikken bygger på en feiloppfatning av hva som trigget saken, sier Tetzchner.

Ikke undersøkt godt nok

Christian Tybring-Gjedde (Frp) sier at regjeringen ikke visste hvilket bein den sto på.

– Saken kunne fått en annen behandling om regjeringen hadde innrømmet at de har gjort en feil. Det har de ikke gjort.

Tybring-Gjedde peker på at Messenger-meldingene og spør hvorfor man ikke har undersøkt nærmere hvilken rolle en tidligere Rolls-Royce-ansatt, som nå er kommet til UD, har hatt i saken.

– Dette er en av mange mangler i saken, noe som kunne kastet lys over hva som har skjedd.

Christian Tybring-Gjedde (Frp). Vis mer byoutline Stian Lysberg Solum / NTB

Forpliktelse for regjeringen

Audun Lysbakken (SV) mener at «rom for forbedring» og den type formuleringer ikke er godt nok.

– Stortinget tar nå kontroll over det arbeidet som skal skje videre med denne typen saker.

Om fremtiden til Bergen Engines, sier han: - Når regjeringen har sovet i timen, har regjeringen her en forpliktelse til å sikre bedriften en langsiktig industriell eier, sier Lysbakken.

Bjørnar Moxnes (Rødt) sier regjeringen har spunnet et forvirrende nett rundt saken.

– Regjeringen må sette en stopper for snikprivatisering av leveranser til forsvaret. Hvis ikke kan en ny Bergen Engines-sak fort komme seilende, sier Moxnes.

– Gamechanger fra Bakke-Jensen

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier at han tar informasjonsplikten overfor Stortinget på største alvor.

– Mitt svar i spørretimen ble oppfattet feil. Derfor korrigerte jeg, sier Bakke-Jensen.

Han sier imidlertid at han burde ha presisert i spørretimen at saken fortsatt var til behandling.

– Dette er en gamechanger, sier Jette Christensen, som mener at Bakke-Jensen endelig tar selvkritikk.

– Tar du selvkritikk? spør Christensen i en replikk.

– Jeg burde ha vært mer presis, men jeg mener fortsatt at det ikke er gjort feil, svarer forsvarsministeren.

Forsvarsministeren: - Skal skjerpe meg

– Nærmest barnslig ikke å ta selvkritikk. Det burde ikke være et slikt barnehagenivå på statsrådsplan, sier Tybring-Gjedde.

Lysbakken ber Bakke-Jensen komme med et klinkende klart svar på hva regjeringen som helhet vil ta kritikk på i saken.

– Hvis jeg ikke høres ydmyk nok ut, så skal jeg ta kritikk og skjerpe meg på det. Vi lærer noe hver dag, svarer Bakke-Jensen.

Justisminister Monica Mæland (H) forsikrer i sitt innlegg at regjeringen nå er i gang med å gjennomgå alle læringspunkter fra Bergen Engines-saken.

– Vi skal komme tilbake til Stortinget med svar på de spørsmål utenrikskomiteen reiser av spørsmål.

– Hovedforklaringen på at Bergen Engines-saken utviklet seg slik den gjorde er at vi ikke hadde systemer som fanget opp varselet. Dette burde ikke skjedd. Nå er systemene på plass, sier Mæland.

– Regjeringen har sovet i timen, sier Audun Lysbakken (SV). Vis mer byoutline Stian Lysberg Solum / NTB

– Brukte saken til valgkamp

Geir Sigbjørn Toskedal i Kristelig Folkeparti mener på sin side at opposisjonen har brukt saken til å drive valgkamp.

Særlig stiller han spørsmål ved den siste runden i saken, der statsminister Erna Solberg og fire andre statsråder måtte avgi forklaring til Stortingets utenriks- og forsvarskomite.

– At opposisjonen hadde behov for høring med fem statsråder, PST, etterretning og NSM, selv etter redegjørelse i Stortinget og gradert møte i den utvidede forsvarskomiteen, forteller meg at alt er mulig i en valgkamp, bare en skyver tilstrekkelig tvil og mistillit foran seg, kanskje like mye for å få publisitet som for å få opplyst saken, sier Toskedal.

Han mener tilleggsopplysningene som kom frem i høringen ikke tilførte grunnlaget for saken noe nyttig, sier han.

«Sterkt kritikkverdig»

Fredag tar Stortinget stilling til regjeringens håndtering av Bergen Engines-saken ved å stemme over en innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen.

I innstillingen konkluderer komiteen med at regjeringen har opptrådt «sterkt kritikkverdig» i saken. Dette har de kommet frem til etter en åpen høring, der fire statsråder og statsminister Erna Solberg har måttet svare på spørsmål.

Et slikt vedtak kalles gjerne et daddelvedtak. Det er den sterkeste kritikken regjeringen kan bli utsatt for uten at det uttrykkes mistillit.

Erna Solberg måtte stille til utspørring om Bergen Engines-saken i Stortinget. Vis mer byoutline Berit Roald / NTB

Har tatt selvkritikk

Det skulle gå mer enn tre måneder fra regjeringen først ble varslet 15. desember i fjor til salget ble stoppet av Kongen i statsråd 26. mars.

Etter hvert som sakens detaljer er avdekket, er forklaringer endret og selvkritikk ytret. Blant annet har regjeringen innrømmet at den brukte for lang tid i starten.

Etter at regjeringen grep fatt i saken 13. januar, mener statsminister Erna Solberg at de forskjellige departementene har fulgt opp sitt ansvar «til punkt og prikke». Det er opposisjonen sterkt uenig i.