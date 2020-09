Bryter forhandlingene - nå blir det mekling

Vis mer byoutline Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 14. september 2020 18:15 , Publisert: 14. september 2020 17:41

Leder for hovedsammenslutningen YS, Pål Arnesen, sier at staten ikke er villige til å gi statsansatte noen form for lønnstillegg. Derfor har forhandlingene blitt brutt.

Statsoppgjøret går nå til mekling, med oppstart hos Riksmekleren 23. september.

Dette kommer frem i en pressemelding fra Parat.

– Vi har fremmet rimelige krav i tråd med frontfaget, men møter en arbeidsgiver som ikke er villig til å forhandle, sier Arnesen i meldingen.

Ifølge Arnesen finner ikke YS Stat grunnlag for videre forhandlinger.

– Når staten avviser alle våre økonomiske krav har vi ikke noe annet valg enn å bryte forhandlingene, sier Arnesen i meldingen.

Også Unio Stat har valgt å bryte lønnsforhandlingene.

– Vi var svært innstilt på å komme til enighet i år, men det ble dessverre umulig når staten ikke en gang ville diskutere økonomien, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind i en melding tirsdag kveld.

Fagforbundet gikk i forhandlinger med krav om reallønnsvekst for sine medlemmer, og et ønske om sentrale, prosentvise tillegg.

Ifølge Lind var det ikke reelle diskusjoner om økonomien.

Les også YS: Frykten for å miste jobben har aldri vært høyere

Her kan du lese mer om Lønnsoppgjøret YS Parat Lønnsoppgjør