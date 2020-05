Kortbruken har skutt i været etter frisørene åpnet dørene

For første gang siden coronakrisen rammet er kortbruken tilbake på fjorårets nivåer. – Ingen tvil om at folk var ivrige etter å få klippet håret sitt, sier analysesjef Per Harald Strøm i Nets.

Monica Mæland, Justis- og beredskapsminister, går til sin faste frisør i Øvregaten i Bergen, Trond Skeide Johannessen i Tronds frisørteam. Vis mer Rune Sævig

Publisert: Publisert: 15. mai 2020 20:20

Nordmenns kortbruk har gjort et kraftig byks de siste ukene, i takt med at Norge åpner opp igjen etter å ha vært nedstengt i kjølvannet av viruskrisen.

Spesielt åpningen av frisørsalonger i slutten av april bidrar sterkt, og her har kortbruken økt med rundt 2.000 prosent de siste ukene, fremgår det fra tall E24 har hentet inn.

Kortbruken hos frisørene rundt om i landet var i forrige uke mye høyere enn den var på samme tid i fjor.

Samlet er nordmenns kortbruk, målt i et utvalg på 84 prosent av DNBs personkunder over 18 år, nå tilbake på 2019-nivået. I forrige uke ble det fra disse gjort korttransaksjoner for 4,18 milliarder kroner.

– Folk er litt mer tvilende

En av de mest effektive måtene å måle hvordan økonomien klarer seg, er å følge forbruket til nordmenn gjennom korttransaksjoner.

– Transaksjonene er veldig drevet av hvilke steder som er åpne og ikke. Hos frisørene så man at med en gang de åpnet, så spratt kortbruken så og si tilbake til normalen. Så det er ingen tvil om at folk var ivrige etter å få klippet håret sitt, sier analysesjef Per Harald Strøm i Nets til E24.

Innenfor restaurantbransjen har også kortbruken tatt seg opp de siste ukene, men det er fortsatt et stykke opp til nivået fra samme periode i fjor. Også innenfor andre områder, slik som «hobby, leker og spill», er ikke kortbruken tilbake på fjorårets nivåer.

– Vi ser innenfor andre områder som åpner opp, at folk er litt mer tvilende eller rett og slett ikke prioriterer det nå. Det tyder også på at det vil være litt treghet rundt ting man ikke føler seg nødt til å gjøre, sier Strøm.

Ikke unikt

Hos reiselivet er kortbruken fortsatt fullstendig skadeskutt, sammenlignet med nivået tidligere år, viser E24s tall.

– Kortbruken utenlands falt ned i løpet av de første to ukene og fant et gulvnivå, og der har det ligget stabilt nede. Der er det jo naturligvis nå kun nordmenn som fortsatt bor i utlandet og ikke har tenkt til å komme hjem som bidrar, forklarer Strøm.

Han understreker at det kraftige bykset i Norge ikke er unikt.

– I andre sammenlignbare land, der mye ble lukket ned og ting nå åpner opp igjen, ser vi at det er ganske likt som hvordan nordmenn oppfører seg. Det er ingenting som tyder på at vi er mer eller mindre engstelig eller hypet på noen måte, sier han.