Senterpartiet: – En form for kontantstøtte bør videreføres

Finansminister Jan Tore Sanner (H) bekrefter at kontantstøtten fases ut i august, men Senterpartiet vil foreslå at en form for kontantstøtte videreføres for enkelte bransjer.

Leder i næringskomiteen og stortingspolitiker for Senterpartiet, Geir Pollestad, mener kontantstøtten må videreføres for selskaper som fremdeles trenger offentlig støtte. Vis mer Jarle Aasland

Publisert: Publisert: 26. august 2020 19:34

Frem til nå har over 33.000 selskaper benyttet seg av og fått utbetalt kontantstøtte på til sammen 5,3 milliarder kroner.

Leder i næringskomiteen og stortingspolitiker for Senterpartiet, Geir Pollestad, sier kontantstøtten ikke kan avsluttes helt, slik som det nå legges opp til.

– Jeg tror ikke vi er forbi der det er behov for å gi kontantstøtte. For noen av dem som har søkt om støtte og fremdeles trenger hjelp, må vi se om vi kan øke kompensasjonsgraden, sier Pollestad.

Han trekker frem små bedrifter og reiselivsnæringen som han mener ikke har blitt hjulpet i tilstrekkelig grad av dagens ordninger.

– Hva vil Senterpartiet konkret gjøre for å hjelpe slike type bedrifter?

– Første mulighet tror jeg blir statsbudsjettet i høst, hvor vi vil foreslå å videreføre en form for kompensasjonsordning, en kontantstøtte, så får vi komme tilbake til utformingen, sier Pollestad.

Samtidig har regjeringen også ytret overfor NTB denne uken at det vil komme en form for krisepakke allerede i høst.

Finansminister bekrefter til E24 at kontantstøtten fases ut i august. Han er glad for at folk betaler tilbake statlig støtte om de ikke trenger den, og sier man nå jobber med tiltak som stimulerer til aktivitet og omstilling. Vis mer Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Enkelte betaler tilbake

E24 har skrevet om at flere bedrifter har valgt å ikke søke om kontantstøtten fordi 2020 blir et år med overskudd, og enkelte har også valgt å betale tilbake støtten som allerede var utbetalt. Én av dem er Solberg Bil, som mente det ble feil å gå med overskudd og samtidig motta støtte fra staten.

– Vi har sagt at alle må bidra med det de kan i denne dugnaden. Hvis bedrifter ser at de likevel ikke har behov for kompensasjonen og betaler den tilbake, synes jeg det er gledelig. Det er et solid tegn på at det går bedre mange steder i landet, sier finansminister Jan Tore Sanner i en melding til E24.

Sp-representant Pollestad sier det viser at ordningen fungerer når selskaper nå betaler tilbake pengene.

– Ingenting er bedre enn at folk betaler tilbake, og ikke trenger støtten.

Ifølge Skatteetaten har kun 20 selskaper aktivt betalt tilbake kontantstøtte per midten av august, men en rekke bedrifter har valgt å ikke søke selv om man er berettiget for utbetalinger.

Ap: – Bedrifter som går bra skulle ikke hatt støtte

Kontantstøtten for bedrifter har hele tiden hatt bred støtte på Stortinget. Næringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Terje Aasland, er i likhet med Senterpartiet og Høyre glad for at enkelte bedrifter betaler tilbake, men er samtidig tydelig på at flere kunne gjort det samme:

– Det er nok noen som ikke betaler tilbake, og som heller ikke hadde behov for det, sier Aasland.

Terje Aasland mener regjeringen må sørge for at reiselivsbedrifter som har bygget seg opp over tiår ikke går dukken i tiden fremover, da turismen har stoppet helt opp under coronakrisen. Vis mer Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Det mener han er et resultatet av at ordningen måtte komme på plass i løpet av kort tid og favne bredt. Han sier Ap var tydelige på at deres mening var at selskaper som mottok støtte fra staten, heller ikke burde kunne betale utbytte.

Også Aasland tror reiselivet trenger mer hjelp, men sier at nøyaktig hvordan bransjen kan støttes, må regjeringen finne ut av.

– Når støtten nå fases ut, må vi se på hvilke bransjer som fremdeles trenger hjelp. Det er ikke bare reiselivsnæringen det gjelder. Jeg har for eksempel snakket med eventselskaper som fremdeles har null i inntekter, sier Aasland.