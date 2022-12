Skatteutvalget vil ha moms på alle elbiler

Skatteutvalget vil ha moms på alle elbiler – uansett utsalgspris. Det skal på sikt gi 4 milliarder kroner årlig til statskassen.

Det har vært foreslått av offentlige utvalg før, og nå kommer også skattelovutvalget ledet av Ragnar Torvik i full fart: I rapporten de overleverte finansministeren mandag, heter det at all momsfritak for elbil avvikles.