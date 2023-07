Kontrollkomiteen åpner sak om Borten Moes aksjekjøp

Det sier høyrepolitiker og leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Peter Frølich (H). Han sier videre at det virker klart at forvaltningsloven er brutt.

Leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Peter Frølich (H).

– Det vil bli iverksatt undersøkelser fra kontrollkomiteens side. Det blir antagelig et møte i komiteen om dette kommende torsdag, sier Frølich.

Frølich sier at Høyre vil «be om en fullstendig, skriftlig redegjørelse for saken fra Ola Borten Moe».

– I tillegg vil vi be om en redegjørelse for hvordan regjeringen har praktisert innsideregelverket i denne saken, eksempelvis om det er ført innsideliste og hvem som er listeført.

Frølich sier det også er «naturlig å spørre om hvilke rutiner statsminister Støre har etablert når det gjelder kjøp og salg av aksjer».

– En viktig oppgave for en leder er å etablere en sunn kultur. For statsministerens del må en slik kultur handle om at statsrådene er seg bevisst ansvaret de har for å ivareta tilliten til demokratiet og folkestyret.

– Dette ser ut til å ha sviktet på Støres vakt, sier Frølich.

Borten Moe sa i et intervju med E24 på torsdag at han brøt regjeringens habilitetsregelverk da han i januar deltok på et regjeringsmøte om en milliardkontrakt til ammunisjonsprodusenten Nammo. Uken før kjøpte Borten Moe aksjer for over 400.000 kroner i våpen- og teknologikonsernet Kongsberg Gruppen.

Kongsberg Gruppen eier indirekte 25 prosent av Nammo, gjennom den finske våpenleverandøren Patria.

«Virker klart» at loven er brutt

Frølich har vært leder av kontrollkomiteen siden 2021. Han fortsetter med å si at Borten Moe har «utvist svært dårlig dømmekraft».

– Han har brutt lover og regler som er utformet for å hegne om tilliten til våre demokratiske institusjoner.

– Det virker klart at forvaltningsloven er brutt. Det er også klart at statsministerens regler for egen regjering er brutt.

Frølich sier at han også «registrerer at Økokrim skal gjøre undersøkelser av mulige straffbare brudd på innsidereglene».

– Det er ikke lenge siden statsministeren sto på en pressekonferanse og løftet opp «Håndbok for politisk ledelse». Nå har media avslørt at enda en statsråd har latt være å følge det som står der.

– Dette er åpenbart alvorlige regelbrudd som kommer på toppen av tilsvarende alvorlige brudd fra statsråder i Støre-regjeringen

Ola Borten Moe forklarte om habilitetsbruddene sine til E24 torsdag ettermiddag.

Vil fortsette

Borten Moe sier også at andre aksjekjøp han har gjort de siste årene, i Kongsberg Gruppen, gjødelsprodusenten Yara og den midtnorske banken Sparebank1 SMN, var brudd på regjeringens retningslinjer for handel med aksjer.

Innrømmelsen kom etter at E24 tidligere i uken stilte Borten Moe en rekke spørsmål om mulige interessekonflikter i forbindelse med at han kjøpte aksjer i Kongsberg Gruppen 5. januar i år.

Økokrim har senere på fredagen at de vil undersøke Borten Moe saken.

Borten Moe sier han ønsker å fortsette som statsråd, men at det forutsetter at han har tillit.

– Den tilliten er det andre som avgjør, sier han.

– Jeg er uhyre lei meg. Jeg beklager veldig sterkt de feilene jeg har gjort.

Etter at saken ble kjent har politikere fra flere partier bedt statsråden om å trekke seg. Han har også fått kritikk fra eget parti.