Obos-prisene i Oslo steg 1,1 prosent i april: – Godt over snittet

Landets største boligbygger legger frem prisstatistikken for april. På landsbasis steg prisene 1,2 prosent.

Prisene for brukte Obos-boliger fortsetter oppover og steg med 1,1 prosent fra mars til april i Oslo og 1,2 prosent på landsbasis.

– Økningen var større enn ventet og godt over snittet for april de ti siste årene. Prisene så langt i år har økt mer enn vi hadde ventet. Vi hadde sett for oss at renteøkningene og de høye levekostnadene ville bite hardere. Et sterkt arbeidsmarked, lettelser i utlånsforskriften og lavt boligtilbud synes å ha løftet prisene, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos.

Obos-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo.

Robust boligmarked

Flere meglere har tidligere varslet at boligprisene skulle synke i 2023. Det bratteste anslaget spådde et boligprisfall på ti prosent i løpet av 2023, målt mot toppen i 2022.

I stedet fortsetter boligprisene å stige.

Forrige uke skrev E24 at meglertoppene nå snakker unisont om et robust boligmarked. Og nå flytter man boligprisknekken enda lenger frem på horisonten.

I mars steg prisene med 1,5 på landsbasis.

Styringsrenten er nå på tre prosent, og Norges Bank skal presentere ny rentebeslutning på torsdag hvor det er ventet ytterligere renteheving.

Tror boligprisveksten dempes

Det ble omsatt færre OBOS-boliger i april i år enn vanlig for denne måneden de siste årene. Omsetningen i år var på nivå med april 2017.

Videre opplyser Obos at:

I snitt har prisene i Oslo steget med 0,2 prosent i april de ti siste årene.

De tolv siste månedene har prisene i Oslo økt 1,3 prosent.

På landsbasis er prisene opp 1,4 prosent de tolv siste månedene.

Kvadratmeterprisen for brukte OBOS-boliger var 79 644 kroner i Oslo i april, og 68 424 kroner på landsbasis.

Monsvold tror de varslede renteøkningene vil føre til at boligprisveksten dempes utover året, men hvor mye vil avhenge av tilbudssiden.

– Vi antar at økte utlånsrenter og fortsatt høye levekostnader vil bidra til en utflating i prisene de neste månedene og noe prisnedgang i høst i tråd med normalt sesongmønster. Vi har tidligere anslått et forsiktig prisfall for året samlet på to prosent for landet og tre prosent i Oslo, men utelukker nå ikke at vi kan få en svak prisoppgang i stedet dersom tilbudet av boliger forblir lavt.

Monsvold peker også på lav boligbygging, særlig i Oslo, høy lønnsvekst, stor grad av jobbtrygghet og økt folketilvekst som en motvekt til rentehevingene.