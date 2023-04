Powernap på gulvet og tårn av pizzabokser. Slik ser lønnsforhandlingene ut på innsiden.

Fra utsiden er det tyst. På innsiden er det høyt tempo og dårlige sovestillinger. Slik går det for seg når topplederne barker sammen.

Med rene dresser og høflige smil møtes de. Så lukkes dørene.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Det er gjerne slik vi er vant til å se dem. LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid med hver sin forhandlingsdelegasjon nedover et langt bord. De tar hverandre høflig i hendene før de sender pressen ut.

Noen dager senere kommer de ut igjen. Med bustete hår, ringer rundt øynene og med en eim av svette rundt seg.

Hva har skjedd?

E24 kan avsløre livet bak forhandlingsmurene.

Dag 1: Dørene lukkes

Fredag morgen begynte meglingen mellom de to partene på Hotel Opera i Oslo.

Det er inne på dette hotellet at lønnsutviklingen for mange tusen mennesker avgjøres. Når slike forhandlinger starter, har riksmegler Mats Ruland, som leder forhandlingene, to dager på seg på å få partene til å bli enige. Natt til søndag skal det være over.

Går det ikke, kan 23.000 mennesker tas ut i streik.

Les også Ved streik søndag: Disse rammes

Dag 1: Første møte

I et mellomoppgjør, som i år, skjer de første forhandlingene mellom LO og NHO. Da setter de ned hver sin delegasjon, som kan bestå av titalls personer. Delegasjonene møtes på et egnet sted, gjerne hos en av partene. Forhandlingene åpnes med at hver part holder et innlegg og legger frem sine krav.

Så går de til hvert sitt rom.

En mindre gruppe på 2–4 personer fra hver side, et såkalt «engere utvalg», er de som faktisk gjennomfører forhandlingene. De går mellom delegasjonen og motpartens utvalg.

Klarer de ikke å komme til enighet, blir det brudd, og Riksmekleren kommer inn for å hjelpe. Forhandlingene hos partene og meglingen hos Riksmekleren går ofte ganske likt for seg. Men i siste tilfellet er det megleren som går frem og tilbake mellom de to partene. Og hvis de ikke blir enige hos Riksmekleren, blir det streik.

Før påsken ble det brudd i forhandlingene mellom LO og NHO. Derfor er de nå i forhandlinger hos Riksmekleren.

Dag 1: «Vi gir oss her»

Første dag går ofte relativt rolig for seg. Det er sjelden særlig store bevegelser i forhandlingene første dag, og det er ikke uvanlig at delegasjonene gir seg rundt arbeidsdagens slutt.

Delegatene sjekker inn på hotellrommet sitt og legger seg gjerne tidlig. De må nyte den ene natten de får tilbringe i en faktisk seng og stålsette kroppen for det som kommer dagen etter.

NHO-leder Ole Erik Almlid var forberedt på en lang natts forhandling da han ankom Hotel Opera fredag med dresskift.

Dag 2: Fristmaraton

Tiden går fort når forhandlings- og meglingsfristen nærmer seg. Da går Riksmeklerens skritteller i høygir, og delegasjonenes kalkulatorer går seg varme. Her telles det på kroner og øre og timer og minutter for å komme frem til et resultat man kan enes om.

Samtidig løper minuttene fra dem.

Det er noe uenighet om når fristen for forhandlinger egentlig er. Er det ved arbeidsdagens slutt, midnatt til dagen etter eller ved arbeidsdagens start dagen etter? Uansett: Det er ikke uvanlig at både den første og andre versjonen av fristen brytes.

Men uansett hvor mange timer som går, delegasjonene blir – til de blir enige, eller går til streik.

Dag 2: Åpen kjøkken-stue-soverom-løsning

På et tidspunkt i løpet av kvelden går det en melding ut til delegatenes respektive partnere: «Hei kjære. Jeg kommer ikke hjem i natt.»

Familiemiddagen erstattes av stabler med pizzabokser. Lagrene fylles med det som trengs av brus, snacks, frukt og nikotin, for å overleve en lang natts forhandlinger. I Fellesforbundet finnes det faktisk en egen bil som kjører rundt med nødvendige forsyninger til delegater.

Leder i Fellesorganisasjonen (FO), Mimmi Kvisvik, mimrer tilbake til en megling i 2019.

– Det blir mye sukker og pizza, og det er ikke uvanlig at det er flere røykere enn vanlig under en forhandling, sier hun.

Fagforbundet-leder Mette Nord og FO-leder Mimmi Kvisvik under forhandlingene mellom KS og LO Kommune i fjor. I bakgrunnen kan du skimte snacksen som har holdt dem gående.

Den gangen var takterrassen hos Riksmekleren et kjært avbrekk.

Klokken passerer midnatt, og forhandlerne teller nå ikke bare på kroner og øre, men overtidstimer. Timer uten enighet, og timer uten søvn. En god natts søvn erstattes med en powernap på gulvet.

Forhandlingsrommet forvandles til kjøkken, stue, soverom og kontor i ett.

forrige

fullskjerm neste To utslitte forhandlingsdelegater fra Oslo Transportarbeiderforbund tar seg en blund under forhandlingene i 2020, som gikk 36 timer over tiden. 1 av 2 Foto: Thomas Jørgensen/Fellesforbundet

Dag 2: Solen står opp

Én tommelfingerregel kan være grei å ha med seg: Jo lengre over tiden forhandlingene går, dess nærmere et resultat er partene. Det betyr at de ikke vil gi opp, de vil kjempe seg videre mot den ene tingen de kan enes om: at de ønsker å bli enige.

Under lønnsforhandlingene blir det mange lange netter for riksmegler Mats Ruland.

Men er de så langt på overtid at de rekker å se solen stå opp igjen, da begynner det å røyne på.

– Man blir jo sliten, men samtidig skjerpet, sier Kvisvik.

forrige

fullskjerm neste Utsikten fra Riksmeklerens lokaler om natten etter meklingsfrist i 2019. 1 av 2 Foto: Mimmi Kvisvik

Flere E24 har snakket med, sier at de reelle forhandlingene skjer først de siste to timene. Da skyter tempoet fart. Men ingen vet om det skjer i andre eller 14. time på overtid.

Dag 2: Streik eller søvn

På dette tidspunktet er nervene i høyspenn, mens både kropp og hjerne er utslitt.

Kommer de ikke til enighet, blir det streik.

Kommer de i mål, betyr det at de kan endelig gå hjem, ta seg en dusj og legge seg.

Mens tusener av arbeidstagere står opp og går til arbeidet.