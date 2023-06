Aktiviteten i norsk industri snur ned

Etter å ha snudd opp i april, tyder ferske PMI-tall på at aktiviteten i norsk industri snudde ned igjen i mai.

Hydro Aluminium Karmøy. Her produseres primæraluminium. Anlegget er et av Europas største aluminiumsverk.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Innkjøpssjefsindeksen for norsk industri (PMI) snur ned igjen. I mai avtok den til 47,4 poeng – en nedgang på 3,8 poeng fra 51,2 poeng i april. Det viser ferske tall fra DNB.

Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang, mens verdier over 50 uttrykker økt aktivitet og vekst i industrien.

Dermed ser det ut til at aktiviteten i norsk industri avtar, etter å ha tatt seg noe opp i april. Før det falt PMI-tallene fire måneder på rad.

PMI Står for «Purchasing Managers Index». Hver måned utarbeides PMI i mer enn 40 land. Den måler vareflyt og stemning blant innkjøpssjefene og er en viktig pekepinn for den økonomiske utviklingen.

Tallene kan påvirke valutakurser, rente- og aksjemarkeder.

Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.

Indeksen består av fem delindekser: Ordreinngang, produksjon, sysselsetting, leveringstid og lager av innkjøpte varer.

Norsk PMI utarbeides av NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og DNB. Vis mer

Bred nedgang

I tillegg til en betydelig avskalling på hovedindeksen, var det bred nedgang i underindeksene.

Samtidig er det kun 58 bedrifter som har svart på undersøkelsen i mai. Det øker usikkerheten rundt tallene.

– Her avviker PMI fra Statistisk sentralbyrås undersøkelse av industriens investeringsplaner. Norges Bank blir neppe særlig påvirket av tallene, sier Kyrre Aamdal i DNB Markets.

Mest ned var indeksen for nye ordre, som falt til 43,9 poeng. Den avtok dermed 5,0 poeng. Indeksen har ligget godt under 50 poeng så langt i år, og har vært lavere i ti av de siste elleve månedene, ifølge Fintland.

Det er imidlertid forskjeller der ordrene er delt inn etter hjemme- og eksportmarked. Førstnevnte falt med 6,8 poeng, mens eksportordrene steg med 0,6 poeng.

Relativt høy sysselsetting

Både sysselsetting og produksjon falt med 4,0 poeng i mai.

Førstnevnte landet på 56,1 poeng forrige måned.

– Sysselsettingen holder seg på et relativt høyt nivå, sier Aamdal.

Produksjonsindeksen er på sin side ned til 47,9 poeng i mai, noe som indikerer et fall i produksjonsaktiviteten.

I tillegg falt indeksen for leverandørenes leveringstid med 3,0 poeng.

– En tradisjonell tolkning er at kortere leveringstider typisk reflekterer lavere aktivitet, sier Aamdal.