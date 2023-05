Siste om revidert statsbudsjett 2023

Aps leder i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, Lene Vågslid, bekrefter bostøtteøkningen i revidert nasjonalbudsjett overfor VG.

I bostøttepakken som regjeringen foreslår, forlenges det midlertidige bostøtteregelverket ut 2023. Støtten som SV og regjeringen ble enige om i statsbudsjettet for 2023, skulle vare til 1. juli.

For å bøte på høye strømutgifter foreslår regjeringen også ekstra utbetalinger i oktober, november og desember til alle bostøttemottakere – henholdsvis 1000 kroner i oktober, 1500 kroner i november og 1500 kroner i desember.

Alle husstander som får bostøtte, får i tillegg 150 kroner for hvert ekstra husstandsmedlem ut over det første. Samlet utgjør forslaget 519 millioner kroner i ekstrabevilgning i 2023.

Bostøtte er en statlig støtteordning for folk med lave inntekter og høye boutgifter. I statsbudsjettet for 2023 satte av 3,2 milliarder kroner til bostøtte.

Regjeringen forventet i budsjettet at det i snitt hver måned ville være 81.700 husstander her i landet ville få bostøtte tilsvarende 36.400 kroner per husstand per år.