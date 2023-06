Hytteprisene falt 4,3 prosent i første del av 2023

Etter et hett hyttemarked under pandemien har prisene falt. Sjøhyttene falt hele 7,4 prosent fra 2022 viser tall fra Eiendom-Norge.

EKSPLOSJON: Fritidsboligprisene steg kraftig tre år på rad. Nå er markedet roligere.

I første halvår ble det solgt 2.470 hytter i Norge, som er en nedgang på 10,7 prosent fra samme periode i 2022.

– Fritidsboligmarkedet har roet seg etter hyttebonanzaen under pandemien, men det selges fortsatt mange dyre hytter, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Totalt har hytteprisene falt med 4,3 prosent første halvår 2023, ifølge Eiendom Norge koster den typiske fritidsboligen i Norge 3,2 millioner kroner.

Samtidig øker salgstiden kraftig, og i gjennomsnitt tok 104 dager å selge en fritidsbolig.

Prisen på sjøhyttene falt med 7,4 prosent fra 2022, mens prisen på fjellhyttene falt 3,1 prosent.

Aller mest falt prisen på innlandshyttene som var ned 8 prosent mot fjoråret.

Høyest pris i Færder, Grimstad og Tvedestrand

I kroner var det sjøhyttene som hadde det største prisfallet.

– Det må sees i sammenheng med at sjøhytter ofte er dyrere enn fjell- og innlandshytter, og derfor trolig rammes hardere av dyrtiden dyrtidenBegrepet dyrtid ble i følge Store norske leksikon særlig brukt i tiden etter første verdenskrig om en periode med raskt økende priser., sier han.

Dette var gjennomsnittsprisen på de ulike hyttene første del av 2023:

Sjøhyttene: 3.732.504 kroner

Fjellhyttene: 3.366.455 kroner

Innlandshyttene: 1.602.838 kroner

Kystkommunene Færder, Grimstad og Tvedestrand var kommunene med de høyeste hytteprisene, med henholdsvis 9,29 millioner, 8,7 millioner og 8,25 millioner kroner.

Mens det var flest omsetninger i kommunene Trysil, Vinje og Øyer.

Øyer var også dyrest blant fjellkommunene med en hyttepris på 5,6 millioner kroner.

Fortsatt dyre hytter

I løpet av pandemien steg prisene på fritidsbolig med rundt 30 prosent, og det skjedde også et skift i antall omsetninger av hytter til over 5 millioner kroner, ifølge Eiendom Norge.

– Det er solgt svært mange hytter både til mellom 5 og 10 millioner og over 10 millioner kroner. Nivået er langt høyere enn i for eksempel 2019 og utgjør en mye større andel av markedet enn før pandemien, sier Lauridsen.

Selger pandemi-hyttene

Administrerende direktør i Privatmegleren, Grethe Wittenberg Meier, sier meglere merker at flere selger hyttene sine for å møte de økende kostnadene.

Privatmegleren står for om lag 17 prosent av fritidsboligene som selges i Norge. De ser en tydelig brems i markedet, og nordmenn har ikke samme kapasitet til å oppfylle hyttedrømmen nå som de foregående årene.

Meier sier at tilbakemeldingen fra meglerne er at hytteeiere som kjøpte hytte da hyttemarkedet eksploderte, nå må prioritere annerledes.

– En større tendens vi ser er at noen av de som kjøpte litt rimeligere hytter eller leiligheter på fjellet under pandemien, som kanskje kjøpte for å ha hjemmekontor eller for å kunne ha et sted å feriere under pandemien, nå ønsker å selge, sier hun.