Valget av Stoltenberg som sentralbanksjef: – Fremstår som en politisk utnevnelse

Professor Ola Grytten mener valget av Jens Stoltenberg fremstår politisk, Harald Magnus Andreassen tror rommet for å drive politikk i rollen er minimal, mens Kari Due-Andresen tror det blir Ida Wolden Baches tur neste gang.

Jens Stoltenberg, tidligere statsminister for Arbeiderpartiet, er utnevnt til sentralbanksjef for en periode på seks år. Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache skal fungere i jobben frem til han overtar. Vis mer

Jens Stoltenberg vant kampen om å bli ny sentralbanksjef når Øystein Olsen snart går av. Stoltenberg tiltrer trolig i desember.

NHH-professor Ola Grytten er blant skeptikerne til å ansette en tidligere politiker som sentralbanksjef, og har tidligere sagt til E24 at Stoltenberg ikke burde ha søkt.

– Han vil helt sikkert gjøre en god jobb, han er godt kvalifisert på nesten alle måter. Men det er jo allerede slik at det er en voldsom reaksjon i Norge på at dette blir oppfattet som en politisk utnevnelse, sier han til E24.

– Og man begynte rundt 1998 med at sentralbanken skulle være mer uavhengig, man fikk til og med en sentralbanklov som sier det. Siden den gang har man ikke hatt noen politiske utnevnelser. For meg fremstår det rett og en slett som en politisk utnevnelse og det skulle vi ikke gjøre, sier han.

– Men jeg ønsker han lykke til. Jeg er sikker på at han vil gjøre en god jobb, legger Grytten til.

Ikke bekymret

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Akershus Eiendom er ikke overrasket over utfallet, med tanke på at han ikke valgte å trekke seg da debatten stormet som verst.

– Jeg tror han vil gjøre en kjempegod jobb som sentralbanksjef, sier hun.

Due-Andresen er ikke bekymret for de politiske heftelsene til Stoltenberg.

– Det ville bli fort avslørt, så det trenger vi ikke frykte.

Due-Andresen synes det er synd vi ikke fikk vår første kvinnelige sentralbanksjef.

– Det hadde vært fint å få, og Wolden Bache hadde også gjort en kjempegod jobb, men jeg tror det blir hennes tur neste gang, sier hun.

Hun påpeker videre at Stoltenberg risikerer å gjøre seg mer upopulær enn han er vant til i tiden fremover, da han trolig blir nødt til å heve renten flere ganger.

Prosessen har vært preget av kontrovers etter at både Nato-sjef Jens Stoltenberg og visesentralbanksjef Ida Wolden Bache søkte jobben.

Stillingen som sentralbanksjef er politisk uavhengig, og flere har derfor vært skeptiske til å hyre Jens Stoltenberg som sentralbanksjef.

Kari Due-Andersen, sjeføkonom i Akershus Eiendom. Vis mer

– Hatt et luksusproblem

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets har tidligere støttet Jens Stoltenberg som sentralbanksjef.

– De har hatt et luksusproblem i departementet og hos finansministeren, med to kandidater som begge hadde fylt denne rollen bra. Jeg er ikke overrasket over at de velger Stoltenberg, som har lang erfaring som leder, sier Andreassen til E24.

Han understreker at det er mener at det kan være like greit at det kommer inn en sjef som ikke har vært så tungt preget av den pengepolitikken som har vært ført de siste årene.

– Det er mange fagfolk som er dyktige på å sette renten i Norges Bank, og de har en stor stab. Stoltenbergs økonomiske skjønn er mer enn godt nok til å vurdere de innspillene fagfolkene måtte komme med, sier han.

– Stoltenberg har en god økonomisk utdannelse i bunn og vil kunne gjøre en god jobb som sentralbanksjef. Det er uflaks for Ida Wolden Bache at det kom opp en kandidat med bredere erfaring enn henne.

Professor Ola Honningdal Grytten mener Jens Stoltenberg er dyktig, men er skeptisk til å ansette en tidligere statsminister som sentralbanksjef. Vis mer

– Det ville være dødfødt

– Er det noen utfordringer med valget av Stoltenberg?

– Det er utfordring på den måten at mange har stilt spørsmål ved om han er partipolitisk uavhengig. Men jeg tror rommet for å drive politikk til fordel for Ap i denne rollen er minimalt. Det ville være dødfødt og jeg er sikker på at han ikke en gang vil tenke tanken på det, sier Andreassen.

– Hvordan stiller det seg viss Stoltenberg kaster ut et kinesisk eller amerikansk selskap fra Oljefondet?

– Det vil være utfordrende, som det har vært hele tiden frem til nå med slike beslutninger. Det vil kunne være flere utfordringer ved at det er en tidligere statsminister som tar slike beslutninger. Men det har lyktes sentralbanken å forsikre om at slike beslutninger ikke er politisk motiverte. Jeg tror Stoltenberg vil være en god kommunikator av Norges Banks rolle i slike avgjørelser, sier han.

Stoltenberg kan ikke tiltre før i høst, og visesentralbanksjef Ida Wolden Bache som var konkurrent til jobben skal fungere i stillingen frem til den nye sjefen tiltrer.

– Nå får også Ida Wolden Bache prøvd seg som sentralbanksjef i en periode. Jeg tror det kan bli en god trio på toppen av Norges Bank, med disse to og visesentralbanksjef Øystein Børsum, sier Andreassen.