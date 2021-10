Alt om statsbudsjettet 2022

Venter vekst på 3,8 prosent i fastlandsøkonomi i 2022

Regjeringen tror økonomien vil vokse omtrent like mye neste år som i år, og spår videre nedgang i arbeidsledigheten. Regjeringen venter en en vekst på 3,9 prosent i fastlandsøkonomien for inneværende år, og 3,8 prosent for neste år.

– Den økonomiske krisen er nå i all hovedsak over, og store deler av næringslivet venter høy vekst fremover, heter det i regjeringens pressemelding.