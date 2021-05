«Brennhett» marked for små leiligheter: Ettroms solgt for 190.000 kroner per kvadratmeter

Leiligheten på 13 kvadratmeter i Oslo ble solgt 200.000 kroner over prisantydning, og endte på 2,45 millioner kroner etter budrunde.

SOLGT: Markedet for små boliger er brennhett, ifølge megler som solgte denne leiligheten i Oslo torsdag.

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Midt mellom Majorstua, Adamstuen og Bislett i Oslo ble ettromsleiligheten solgt torsdag.

13 kvadratmeter med hems gikk for 2,45 millioner kroner, som tilsvarer en kvadratmeterpris på 188.500 kroner.

Eiendomsmegler Stian Larsen i Nordvik sier kjøper og selger er fornøyde, og at de virket godt orientert om markedet.

Lavt tilbud

Det var fire stykker som endte i budrunde om leiligheten. Larsen sier dette var i tråd med forventningene, og at de er fornøyd med prisantydningen og antallet interessenter.

– Markedet for boliger under 2,5 millioner er brennhett. Preget av et meget lavt tilbud. Leilighetsnormen i Oslo bør endres og politikere bør lytte til kjøperne som er ute og byr på disse boligene.

Leiligheten har også hems der det er plass til soveplass.

Han forklarer også prisantydningen på boligen, som var satt til 2,25 millioner kroner.

– Prisfastsettelsen er vurdert mot tilsvarende boliger samt det lave tilbudet av leiligheter under 2,5 millioner kroner, sier Larsen.

– Er en kvadratmeterpris på 190.000 kroner rettferdiggjort når boligen er på 13 kvadratmeter?

– Ja, boligen trenger elementære elementer som alle andre boliger, og derfor blir kvadratmeterprisen så høy på en leilighet av denne størrelsen.

Oslo-brems

For andre måned på rad har bolig blitt billigere i hovedstaden. Oslo-prisene sank 0,6 prosent i måneden som gikk, etter et større prisfall i mars.

Til tross for nedgang i mars og april, koster den gjennomsnittlige Oslo-boligen fortsatt 15,7 prosent mer enn på samme tid i fjor.

– Vi ser at det kommer veldig mange nye boliger ut på markedet i hovedstaden, og det bidrar til å stagge videre prisvekst, sa Eiendom Norge-direktør Henning Lauridsen til E24 onsdag, da de ferske tallene kom.

Han så to andre forklaringer til omslaget: En naturlig motreaksjon på uvanlig sterke prisbyks, og boligkjøpere som nå stanger i taket som finansminister Jan Tore Sanner og regjeringen har satt i boliglånsreglene.

