Overraskende sterke shoppetall etter gjenåpning

Blant annet klesbutikkene bidro til veksten i detaljomsetningen.

GJENÅPNING: I slutten av april åpnet flere butikker i blant annet Oslo og Viken, som bidrar til veksten.

Publisert: Oppdatert i dag 08:30

De ferske tallene fra SSB viser sterk vekst i omsetningsvolumet for detaljhandelen i mai. Nedgang i grensehandelen og mindre reising bidrar til å øke veksten. Særlig var det klesbutikkene som bidro til veksten.

Omsetningsvolumet i detaljhandelen steg med 5,8 prosent fra april til mai.

Det var på forhånd ventet at detaljomsetningen ville stige 0,9 prosent, ifølge estimater fra fem meglerhus hentet inn av TDN Direkt.

Flere kjøpesterke nordmenn

– Vi i Handelsbanken ventet en økning på 2,5 prosent, basert på den statistikken vi har sett gjennom forrige måned, forteller Marius Gonsholt Hov, seniorøkonom i Handelsbanken.

Hov påpeker at de ferske SSB-tallene ble sterkt påvirket av gjenåpningen av landet, og ser spesielt en økning i handelen i butikk.

– Vi tror derimot at tjenestesektoren kommer til å være en sterk vekstdriver utover sommeren, opplyser han.

Det er ikke bare gjenåpningen av fysiske butikker og restauranter som skal være bakgrunnen for det store hoppet i detaljhandelen. Hov mener nemlig at det har kommet flere kjøpesterke nordmenn på banen under pandemien.

– Under pandemien har vi sett en økning i tvungen sparing blant norske forbrukere, sier han, og legger til:

– Nå som samfunnet har begynt å åpne opp igjen er det derfor mange som har løpt til nærmeste butikk eller ølkran, som vi tror er driveren bak den sterke veksten i detaljhandelen.

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken. Vis mer byoutline Gabriel Aas Skålevik / E24

Klesbutikker bidro mest

De fleste av næringene i detaljhandelen hadde oppgang i mai, men det klart største bidraget var ifølge SSB klesbutikkene.

Møbelbutikker, butikker med bredt vareutvalg og sportsutstyr og fritidsbåter hadde også vekst denne måneden.

En faktor bak den betydelige veksten i mai er gjenåpning av butikker og kjøpesentre. I slutten av april åpnet flere butikker i mange av kommunene i storfylket Viken etter å ha holdt stengt siden midten av mars.

På den andre siden var det nedgang i omsetningsvolumet for dagligvarebutikker og netthandelen i mai. Dette bidro til å dempe den samlede veksten noe.

Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika sa før tallene ble publisert at han trodde de kunne få store utslag – men han medga at tallene vil være preget av pandemien.

– Alle tallene som kommer denne uken vil være preget av pandemien, så jeg tror ikke det betyr så mye nå. Det gjelder til en viss grad for de utenlandske tallene også, forklarte han.