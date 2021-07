Fjordland-fabrikk vokser på Joikakaker og ferdigmat

Fjordkjøkken økte med 140 millioner kroner i 2020. Aldri før har matfabrikken på Varhaug solgt for mer enn i koronaåret.

Fjordkjøkken på Varhaug lager alle middagene Fjordland selger. Vis mer byoutline Signe Dons

Helt siden Fjordland begynte med ferdigmat i 1997 er alle middagene blitt laget hos Fjordkjøkken på Varhaug på Jæren.

Matfabrikken eies av Nortura, Felleskjøpet og Tine – og har aldri hatt så høye inntekter som i 2020. 608 millioner kroner er en økning på 30 prosent fra 2019. Antall årsverk var på 141, uten innleie.

Overskuddet for 2020 endte på 42 millioner kroner – opp fra med 50 prosent fra 28 millioner kroner i 2019.

Tall i millioner kroner 2020 2019 Endring Omsetning 608 468 30 % Driftsresultat 42 28 50 % Resultat før skatt 42 28 50 %

Markedet for ferdigretter har vært i vekst i mange år og Fjordland er den største servitøren. I 2020 ble nok et rekord, selv om veksten ble rammet av at mange var på hjemmekontor, skrev Aftenposten i september.

I tillegg tok Fjordkjøkken over produksjonen av Joika-kaker og andre hermetikkvarer – som på Varhaug ikke havner på boks, men i pappkartong. De første kakene ble produsert på slutten av 2019.

Da pandemien stengte Norge ned, økte etterspørselen etter mat som kan lagres. Selv om holdbarheten på Joikakaker gikk ned fra fem til to år, gikk salget opp.