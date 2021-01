Storkjeder varsler bølge av oppsigelser: Jeanette er allerede oppsagt

Jeanette Iren Kjeldsen fikk oppsigelse i julegave. – Vi står foran en bølge av oppsigelser, sier Merethe Solberg, tillitsvalgt for ansatte innen hotell og restaurant i Oslo.

GRAVID OG OPPSAGT: Jeanette Iren Kjeldsen (foran) ble oppsagt før jul fra sin kantinejobb. Nå er hun gravid og frykter det gjør det vanskeligere å få jobb. Merethe Solberg (bak) i Fellesforbundet gir henne full støtte. Vis mer byoutline Hallgeir Vågenes / VG

Publisert: Oppdatert for mindre enn 3 timer siden

Det bekrefter ledelsen hos hotellgigantene Thon og Choice. Thon-sjef Morten Thorvaldsen sier at de snarlig vil starte oppsigelser av flere hundre permitterte, hvis ikke permitteringsperioden på 52 uker forlenges.

– Helt ny trend

De utfordrer statsminister Erna Solberg.

– Vi opplever en helt ny trend. Bedriftene innen hotell, restaurant og kantiner har i hovedsak permittert sine ansatte som følge av coronakrisen. Men nå har de for alvor begynt å si opp folk i stedet, sier Merethe Solberg.

Solberg leder avdeling 10 i Fellesforbundet (LO), som organiserer ansatte innen hotell, restaurant og kantiner i hovedstaden.

– Selskapene innleder oppsigelsesprosessene nå, slik at oppsigelsene kan tre i kraft når permitteringstiden på 52 uker for mange går ut i mars-april, sier hun.

– Litt av en julegave

VG møtte henne og Jeanette Iren Kjeldsen (32) fredag. Kjeldsen er i ferd med å miste jobben.

– Jeg fikk oppsigelsen før jul. Det var litt av en julegave. Oppsigelsestiden går ut 31. januar, så jeg har noen dager igjen, sier Kjeldsen, som lager og serverer mat i velferdskantinen ved Huseby leir vest i Oslo, hvor gardistene til Kongen holder til.

– Er det ikke en jevn strøm av soldater som hele tiden er på Huseby leir?

– Jo, men i oppsigelsen argumenteres det med covid-19. Jeg skjønner egentlig ikke det. Noe annet er at ansatte med mye kortere ansiennitet enn meg får beholde jobben.

UTE ETTER NY JOBB: Jeanette Iren Kjeldsen har jobbet siden hun var 16, i butikker, kiosker og nå i kantine. – Jeg stortrives med å jobbe, så jeg håper jo at noen vil ha en ståpå-dame, sier hun. Vis mer byoutline Hallgeir Vågenes / VG

Ved nyttår opplevde familien en stor og god nyhet, som raskt kan bli en utfordring, rent jobbmessig.

– Jeg er gravid igjen, sier Kjeldsen.

– Det gleder vi oss til, men det er ikke lett å få jobb fremover, for en småbarnsmor som er gravid, sier 32-åringen.

– Dette blir vanskelig

Hun og samboeren har ei jente på syv fra før.

– Vi har så store utgifter at dette blir vanskelig: Vi kjøpte nylig en fireroms leilighet, med tanke på familieforøkelse. Jobben til min samboer er corona-utsatt og vi håper at han slipper å bli permittert.

– Jeg vet at graviditeten ble kjent etter at Jeanette hadde fått oppsigelsen, men jeg vil oppfordre bedriften til å ta sosiale hensyn og trekke oppsigelsen, sier Solberg i Fellesforbundet.

FRYKT: Jeanette Iren Kjeldsen forteller om frykten for å bli gående uten jobb. Her sammen med Merethe Solberg, tillitsvalgt for ansatte innen hotell og restaurant, i Oslo sentrum fredag. Vis mer byoutline Hallgeir Vågenes / VG

Hun sier årsaken til oppsigelsesbølgen de ser komme, er at selskapene ikke vil eller klarer å beholde ansatte, hvis staten ikke lenger vil ta mesteparten av regningen for dem som har blitt coronapermittert.

Les også: Erna Solbergs melding ti permitterte: Se etter nye jobber

Bønn fra Solberg til Solberg

Fagforeningskvinnen har en bønn.

– Det er til Erna Solberg. Vi ser at vi står foran en bølge av oppsigelser, fordi bedriftene ser at permitteringsperioden på 52 uker begynner å nærme seg slutten, siden coronakrisen inntraff 12. mars i fjor. Hvis permitteringsordningen ikke forlenges, tvinges mange bedrifter å si opp, i stedet for å permittere.

– Min innstendige bønn til statsministeren er derfor: Utvid permitteringstiden utover 52 uker, sier Solberg.

JOBBER TIL BESVÆR: – Jeg ser at statsministeren oppfordrer de coronarammede å søke jobb. Når det er 200.000 permitterte eller ledige, da skal de slite: For på Finn.no er det akkurat nå bare er rundt 19.000 ledige jobber, sier Merethe Solberg. Vis mer byoutline Hallgeir Vågenes / VG

Hun sier at store og seriøse bedrifter som Scandic, Thon, Eurest og ISS for alvor har begynt prosessene med å si opp folk.

Varsler flere hundre oppsigelser

Administrerende direktør Morten Thorvaldsen i Thon Hotels Norge bekrefter det. Han er meget klar i sin tale.

– Vi har i dag 700 ansatt som er permittert. Vi har begynt med noe oppsigelser, men håper vi slipper ytterligere. En forutsetning er at permitteringsordningen forlenges fra 52 uker til forbi sommeren. Hvis ikke er vi tvunget til å begynne med hundretalls oppsigelser i tiden fremover.

Også bønn til statsministeren fra Choice

Petter Stordalens høyre hånd, konsernsjef Torgeir Silseth i Nordic Choice Hotels, ber Erna Solberg ta signalene.

– Vi er smertelig klar over at tiden er i ferd med å løpe ut for dem som har vært permittert lengst, sier han:

– Derfor jobber vi på spreng for å få frem viktigheten av en ytterligere utviding av permitteringsordningen for oss som er hardest rammet av coronakrisen, slik at vi slipper å sende ansatte ut i unødvendig arbeidsledighet og usikkerhet før jobbene kommer tilbake når restriksjonene letter, sier Silseth til VG.

Han sier at Solberg må hindre at folk blir ledige.

– De som kan omstilles har gjort det allerede, men veldig mange av våre ansatte har ikke stor formell kompetanse og kvalifikasjoner. Derfor må regjeringen fortsette den inkluderingsdugnaden vi har vært med på helhjertet, og hindre unødvendig arbeidsledighet for mange som ikke vil få annet arbeid, sier Choice-sjefen.

KLAR TALE: Administrerende direktør Morten Thorvaldsen i Thon Hotels Norge (t.h.) og administrerende direktør Torgeir Silseth i Nordic Choice Hotels har et klart budskap til statsministeren. Vis mer byoutline Mattis Sandblad / VG

Erna Solberg: Vil vurdere endringer i løpet av kort tid

Statsminister Erna Solberg sier at regjeringen lytter til signalene.

– Coronakrisen rammer mange ansatte og bedrifter selv om Norge har bedre ordninger enn de fleste andre land. Derfor har vi under krisen gjort flere endringer i permitteringsordningen for å hjelpe både arbeidstagere og arbeidsgivere. For eksempel har vi forlenget permitteringsperioden til 52 uker, sier Erna Solberg.

Hun sier de vil gjøre en ny vurdering.

– Vi fortsetter å følge situasjonen nøye slik vi har gjort gjennom hele denne pandemien, og kommer til å vurdere endringer i permitteringsordningen i løpet av kort tid.

– Får oppsigelsen på e-post

Solberg i Fellesforbundet forteller om en annen ny trend.

– Bedriftene har så hastverk at folk som sies opp ikke engang får et møte om det: De får oppsigelsen på e-post, med oppfølgende rekommandert post. Mange har hatt oppfølgende drøftelsesmøter på teams og over telefon. Vi har sagt nei til å avholde forhandlingsmøter på teams, men presses til å gjøre det. Det svekker arbeidstagerens rettigheter og stillingsvern, sier hun.

OPPSIGELSER I HUSEBY LEIR: Det er Garden som holder til ved Huseby leir, eller Gardeleiren, i Sørkedalsveien vest i Oslo. Vis mer byoutline Berit Roald / NTB

Det er Compass Group Norge As som driver velferdskantinen ved Huseby Leir.

HR-direktør Hege Nergaard Mikalsen i Compass Group sier hun ikke kan kommentere enkeltsaker.

– Covid-19 har truffet vår bransje meget hardt. Vi ser en vedvarende coronasituasjon i samfunnet, og våre tjenester er blitt hardt rammet. Vi tror denne situasjonen vil fortsette langt ut i 2021, og har derfor måttet gå til oppsigelser.