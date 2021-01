Regjeringen: Fortsetter å betale mer i dagpenger frem til 1. juli

De forhøyede satsene i dagpengeordningen skal forlenges til 1. juli, i likhet med permitteringsreglene, bekrefter arbeidsminister Henrik Asheim (H).

VIKAR-STATSRÅDEN: Henrik Asheim vikarierer for Torbjørn Røe Isaksen frem til torsdag, og er inne i sin siste fase som arbeidsminister-vikar. Han er også minister for høyere utdanning og forskningsminister. På bildet sliter han litt med å få av seg munnbindet i Stortinget. Vis mer byoutline Heiko Junge / NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Tiltaket er et forsøk på å lette situasjonen for de som er rammet hardt økonomisk av coronapandemien, forklarer Asheim (H) overfor VG.

– Er det en naturlig følge av at permitterings-perioden som følge av pandemien ble forlenget til sommeren?

– Ja, dette henger sammen. Nå forlenges perioden med høyere dagpengesatser for både permitterte og arbeidsledige frem til 1. juli, forklarer statsråden som har vikariert for Torbjørn Røe Isaksen i pappaperm de siste månedene. Men torsdag kommer Røe Isaksen tilbake til departementet som har ansvar for ledige, permitterte og hele NAV-systemet.

ERNAS MANN: Henrik Asheim har to ganger vært vikar for Torbjørn Røe Isaksen. Først som kunnskapsminister, nå som arbeids- og sosialminister. Ministeren for forskning og høyere utdanning er en av Erna Solbergs betrodde menn i regjeringen. Vis mer byoutline Fredrik Solstad, VG

Asheim begrunner forlengelsen med at smittesituasjonen og coronatiltakene gjør at arbeidsmarkedet sannsynligvis vil være vanskelig for mange en stund til.

– For å gjøre situasjonen mer håndterbar for de coronaledige mener vi det er fornuftig å forlenge den midlertidige ordningen med forhøyet dagpengesats, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim.

Mange skal vaksineres

Satsen for dagpenger er midlertidig forhøyet til 80 prosent for inntekter under 3 ganger grunnbeløpet i folketrygden (304.000 kroner) , og 62,4 prosent for inntekter mellom 3 og 6 G.

Ordningen med forhøyet sats gjelder for alle som har fått innvilget dagpenger siden 20. mars 2020.

Tirsdag kom det nye tall fra NAV som viser at det er registrert 193.800 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak. Det er 500 flere enn 15. desember, som er forrige uke NAV publiserte ledighetstall.

– Frp har allerede krevd at permitteringsordningen forlenges til 1. oktober. Hvorfor ikke strekke også forlengelsen av forhøyet dagpengesats frem til da?

– Jeg håper virkelig at vi slipper å dra ordningene videre ut over sommeren. Dilemmaet er at mange vil bli stående utenfor arbeidslivet lenger enn ønskelig, dersom vi forlenger ordningene ytterligere. Med en situasjon med høy vaksineringsgrad og forhåpentlig reduksjon i smitte utover i 2021, så ser jeg for meg at 1. juli er sluttdato for disse tiltakene, svarer Asheim.

Anslagsvis vil forlengelse av forhøyet dagpengesats til 1. juli, beløpe seg til 640 millioner kroner, ifølge Arbeids-og sosialdepartementet.

Mandag ble det kjent at regjeringen vil utvide permitteringsreglene til 1. juli. Det skjedde etter press fra «firerbanden» Ap, Sp, SV og Frp.

Til VG sa Ap-leder Jonas Gahr Støre at partiet også ville kreve forlenget forhøyet sats på dagpenger.

Det ønsket blir altså nå oppfylt.

– Logisk å forlenge

Men Asheim avviser at beslutningen fra regjeringen er en følge av press fra Støres Ap og de tre andre partiene:

– Nei, dette er et resultat av smittesituasjonen og planen for når vi kan satse på at store deler av samfunnet er vaksinert. Dermed er det logisk å forlenge dette til og med første halvår, svarer Asheim og legger til at som mindretallsregjering er de alltid innstilt på god dialog med Stortinget.

Dette blir utvidet Utvidelsene er de samme som i november ble forlenget ut 2020. De innebærer følgende: Midlertidig oppheving av ventetid på tre dager for dagpenger.

Forhøyet dagpengesats: Dagpengene tilsvarer 80 prosent av årslønn som tilsvarer 303.000 kroner, og 62,4 prosent av årslønn mellom 303.000 og opp til 606.000 kroner.

I tillegg vil det frem til 1. juli 2021 fortsatt være enklere å ta utdanning med dagpenger.

Kilde: Arbeids- og sosialdepartementet) Vis mer vg-expand-down

Ap-press

Permitteringsordningen har til nå har hatt en maksimal varighet på 52 uker. Erna Solberg har tidligere argumentert med at en utvidelse kan føre til at flere blir permittert.

– Stortinget har andre meninger og synspunkter, ja, men de faglige rådene vi fikk i fjor var ikke å ha så mye kompensasjon. Blant annet var den klare beskjeden vi fikk fra Holden-utvalget, at kombinasjonen av kompensasjonsordning og permitteringsregler, medførte at flere ble permittert. Det er altså noen faglige utfordringer knytte til disse spørsmålene, som vi må ha med oss, sa Solberg til VG så sent som søndag.

– Hvis ikke Erna Solberg snur, gir hun grønt lys til masseoppsigelser, mente Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre i et intervju med VG.

Kritikken kom fra flere hold – også fra tidligere regjeringspartner Frp. Solberg og resten av regjeringen snudde, og utvidet ordningen frem til i juli.

