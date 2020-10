Regjeringen gir 1,5 milliarder kroner mer til kompensasjonsordning for reiseliv og serveringssteder

Halvannen uke etter kompensasjonsordningen til reiselivet ble presentert, blir den nå endret.

Publisert: Oppdatert: 30. oktober 2020 15:39 , Publisert: 30. oktober 2020 14:39

Endringen innebærer at den totale potten økes til 2,8 milliarder kroner. Dette er 1,5 milliarder kroner mer enn da regjeringen foreslo kompensasjonsordningen tirsdag forrige uke.

Det forteller næringsminister Iselin Nybø på en pressekonferanse i Stavanger fredag ettermiddag.

– De nye smitteverntiltakene som ble lansert denne uken, som for eksempel begrensninger på gjennomføring av private arrangementer, økte munnbindkrav, oppfordringen til å omgås et fåtall mennesker legger nye og betydelige begrensninger på drift og driftsgrunnlaget i reiselivsnæringen, sier Nybø.

Kompensasjonsordningen utvides til å gjelde til februar neste år. Samtidig senkes terskelen for å få støtte.

Gir mer til hver bedrift

Det opprinnelige kravet om 40 prosent fall i omsetningen, den såkalte terskelverdien, senkes til 30 prosent. Nybø forklarer at dette er et tiltal som skal inkludere flere serveringsbedrifter i ordningen.

Støttenivået i ordningen økes fra 50 til 60 prosent. Dette betyr at bedrifter får dekket inntil 60 prosent av selskapenes faste uunngåelige kostnader.

– Det å hjelpe selskaper med de faste uunngåelige kostnadene bidrar til at selskapene kan holde hodet over vannet og unngå konkurs, fortsetter næringsministeren.

Utover dette øker regjeringen grensen for maksimal utbetaling per søker. Nå vil bedriftene få opptil 20 millioner kroner per måned fullt ut, mens beløp over dette blir avkortet med 50 prosent opptil en øvre grense på 50 millioner kroner.

Mener regjeringen må gå lengre

NHO mener at forbedringene i ordningen ikke er gode nok.

– Det er bra at regjeringen ser på ordning på nytt og at de kommer næringslivet i møte på noen av punktene vi har bedt om. Det er et skritt i riktig retning, men vi mener likevel situasjonen nå er så kritisk for næringslivet at de må gå lenger, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO.

Arbeidsgiverorganisasjonen mener fortsatt at satsene og innretningen burde vært bedre i dagens situasjon, både når det gjelder reiselivet og andre bransjer som ikke omfattes av ordningen.

– Vi mener at kompensasjonsgraden bør økes til 70 prosent og at ordningen bør være generell. Regjeringen har fortsatt tid til å justere dette før saken kommer til Stortinget. Hvis ikke må Stortinget gjøre om på dette, sier Almlid.

Virke: – Har etterlyst dette lenge

Virke er glad for at regjeringen viser mer langsiktighet for å hjelpe virksomhetene ut av krisen.

– Dette har vi etterlyst lenge. Økt forutsigbarhet for virksomhetene som er hard rammet av pandemien og myndighetspålagte smitteverntiltak er viktig for å sikre arbeidsplasser over hele landet, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Ventilordningen som omfatter små bedrifter rundt reiselivsnæringen, som turistbedrifter og leverandører, styrkes samtidig med 50 millioner kroner.

Den totale rammen på denne ordningen blir dermed 150 millioner kroner frem til utgangen av året. Ventilordningen vil også bli utvidet til og med februar.

– Vi mener at endringen i den såkalte ventilordningen ikke er tilstrekkelig. Det er mange rammede virksomheter som ikke kommer inn under ordningen, og det vil vi følge opp videre, forteller Horneland i Virke.

Administrerende direktør Olaf Thommesen i SMB Norge mener justeringene som nå blir gjort er utrolig viktig for småbedriftene, og særlig i serveringsbransjen.

– Vårt primærstandpunkt har gjennom hele denne prosessen vært at kravet for omsetningstap ikke bør være høyere enn 30 prosent, så vi er naturligvis svært fornøyde med å ha blitt lyttet til, sier Thommesen.