Anbefaler at tiltakene videreføres i én uke

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet anbefaler at det gradvis lempes på tiltakene, men foreslår enkelte lettelser for barn og unge.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Helsedirektoratet og FHI anbefaler å forlenge de innførte tiltakene, men med en gradvis lemping av tiltakene i Oslo-regionen.

«Nedtrapping i en uoversiktlig situasjon bør skje gradvis og etter prioritering», heter det i meldingen fra Helsedirektoratet. Videre skriver de at dersom man lykkes med å slå ned smitten og kontrollere epidemien, kan det lettes på tiltakene for sårbare grupper og næringslivet.

Likevel foreslås det enkelte justeringer for å redusere tiltaksbyrden i kommunene i hovedstadsregionen, spesielt for barn og unge.

Les også Da Norge stengte ned – igjen

Dette er anbefalingene

Gjenåpning av butikker og biblioteker anbefales, men ikke kjøpesentre ettersom det er større risiko for store folkemengder der enn i enkeltstående butikker.

Det anbefales også at serveringssteder kan åpne, men det understrekes at det ikke vil være noen endringer i reglene om skjenkestopp.

I tillegg vil idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge gjenopptas. Her gjelder også svømmeundervisning for unge under 20 år.

Kommuner på Østlandet utenom Enebakk, Indre Østfold, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Ås, Våler, Frogn og Moss kan holde treningssentrene åpne for egne innbyggere.

Les også AstraZeneca-vaksinen formelt godkjent av EU

Pressekonferanse

Klokken 10 vil regjeringen holde pressekonferanse om coronatiltakene som ble innført i 25 kommuner i Oslo-regionen etter utbrudd av mutantviruset i Nordre Follo.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet har tidligere uttalt at det ikke er rom for store lettelser.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) varslet torsdag til VG at regjeringen vil komme med lettelser i tiltak, spesielt for barn og unge.

Det var tidligere meldt at tiltakene ville vare frem til mandag.

Les også Vaksinen fra Johnson & Johnson er 66 prosent effektiv

Publisert: Publisert: 30. januar 2021 09:11 Oppdatert: 30. januar 2021 09:41