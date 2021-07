Sjeføkonom om boligbremsen i Oslo: – På vei over til kjøpers marked

Boligprisene falt på landsbasis i juni, og trenden fortsetter i Oslo – der falt boligprisene for fjerde måned på rad. Prisene kan fortsette nedover i hovedstaden når renteøkningen kommer til høsten, sier sjeføkonom.

Nejra Macic er sjeføkonom ved Prognosesenteret. Vis mer byoutline E24

Ferske tall fra Eiendom Norge og Finn viser at boligprisene falt 0,2 prosent i juni på landsbasis, mens det er en nedgang fra forrige måned, hvor de steg én prosent.

– Vi tror fremdeles boligprisene vil korrigere seg nedover gjennom høsten når renteøkningen kommer og forbruket vrir seg over fra bolig til alt annet vi har savnet under pandemien, sier sjeføkonom Nejra Macic til E24.

Macic registrerer at trenden i hovedstaden det siste året har vært nedadgående, og utelukker ikke at nedturen fortsetter utover høsten etter at boligprisene i juni falt for fjerde måned på rad i hovedstaden.

– Hva skyldes boligprisbremsen, tror du?

– Etter et euforisk år i markedet har prisene blitt såpass høye flere steder i landet at stadig flere boligkjøpere stanger i taket på grunn av boliglånsforskriften, forklarer Macic, og legger til:

– Vi er allerede på vei over til kjøpers marked.

Hun spår en «moderat prisvekst de neste årene», og tror det vil åpne dørene for flere førstegangskjøpere i Oslo.

Tror på forbruksfest

Gjennom hele våren har Oslo-prisene falt tilbake. Ved inngangen til juni var salgsprisene ned 2,3 prosent fra toppen i vinter, viser en gjennomgang av Eiendom Norges månedsrapporter, men utenfor hovedstaden har prisveksten vært kruttsterk.

– Forbruket til husholdningene øker sterkt nå, og konsumet vrir seg over fra bolig til reiseliv og andre tjenester som har blitt tilgjengelig igjen. Det er helt nødvendig for den finansielle stabiliteten at prisveksten i boligmarkedet avtar, forklarer sjeføkonomen.

I Stavanger og Trondheim steg boligprisene nominelt med 0,9 prosent i juni, mens utviklingen i Bergen var med moderat med nedgang på 0,6 prosent.

– Antall omsetninger er på et skyhøyt nivå, og våre spørreundersøkelser indikerer at mange kan ha fremskyndet flytteplanene sine på grunn av corona, sier Macic.

Hun tror imidlertid at flytteaktiviteten og antall omsetninger vil dempe seg fra høsten, og venter «moderat prisvekst» både på landsbasis og i Oslo de neste årene.

Ola Honningdal Grytten er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges handelshøyskole (NHH). Vis mer byoutline Marit Hommedal / NTB

Bruker Oslo som målestokk

Økonomiprofessor ved NHH, Ola Grytten forventer lavere vekst fremover enn det har vært det siste året, og synes særlig utviklingen i Oslo er interessant.

– Oslo går ofte foran resten av landet, og der har prisene falt flere måneder, påpeker han.

Samtidig som Grytten hadde forventet at prisene skulle stige mer, påpeker professoren at vi må vente og se om veksten forblir mindre.

Han mener det er vanskelig å trekke konklusjoner fra månedstall, og vil avvente før han sier noe om trenden i boligprisene. Grytten påpeker imidlertid at juni, som «en halv sommermåned er en vanskelig måned å vurdere».

Gryttens forklaring på boligbremsen Norges Banks varslede renteøkning er priset inn i markedet.

Covidkrisen sitter lenger i økonomien enn man trodde.

Kraftig prisstigning i mai kan ha gått utover juni, som er en halv sommermåned og vanskelig å vurdere. Vis mer vg-expand-down

– Det er bra at boligprisene stiger lite, sier Grytten, og legger til:

– Det beste som kan skje er at det stiger moderat eller flater ut, en stor korreksjon i boligprisene er ikke bra. Men en moderat korreksjon kan være på sin plass, mener han.

Grytten frykter for gjeldsnivået i husholdningene, men tror i motsetning til Macic ikke på noen korreksjon nedover når renteøkningen kommer og økonomien åpner.

– Boligprisene og husholdningsgjelden i Norge er vel høye, det har jeg ment lenge, sier han.

Knut A. Magnussen er seniorøkonom i DNB Markets, og følger boligmarkedet tett. Vis mer byoutline Gorm Kallestad / NTB

DNB: – Tror ikke Oslo-nedtur smitter over på resten av landet

DNB Markets gikk i forkant av mandagens tallslipp ut med en spådom om boligprisøkning på 0,6 prosent sesongjustert. Fasiten ble en oppgang på 0,1 prosent, men nedgang på 0,2 prosent i nominelle tall.

Knut A. Magnussen, seniorøkonom i DNB, er imidlertid ikke overrasket over at virker å gå tregere i markedet nå.

– Dette har ligget i kortene en stund. Særlig Oslo-markedet har vært i nedgang en stund allerede, og det tyder på at prispresset er i ferd med å avta der, sier han til E24.

Magnussen tror samtidig at en fallende arbeidsledighet og en økonomi på full fart fremover kan ha hatt en dempende priseffekt, men han tror ikke at det nå har blitt «kjøpers marked».

– Nei, vi tror ikke på noe boligprisfall ut året, men forventer en vekst på 10,5 prosent i år og 4,2 prosent neste år, avslutter han.

