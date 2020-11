SR-Bank stenger kontorene

Ansatte sendes på hjemmekontor og kunder kan ikke lenger bare komme innom uten avtale.

Arne Austreid, administrerende direktør, og andre ansatte i SR-Banks nye lokaler i Finansparken i Stavanger skal nå i to uker i utgangspunktet jobbe hjemmefra. Vis mer byoutline Fredrik Refvem

6. november 2020

På en rekke arbeidsplasser innføres det nå nye ordninger for å redusere smittefaren. Aftenbladet/E24 skrev meldte torsdag at Equinor nå setter nivået til rødt på alle kontorsteder – noe som betyr at maksimalt 25 prosent av de ansatte kan være på kontoret.

Også SR-Bank strammer nå til. Fra i dag, fredag, vil bankens kontorer være stengt for drop-in. Har kunder behov for å møtes fysisk, må dette avtales på forhånd. Kundemøter skal gjennomføres med to meters avstand – og alle andre smittevernregler skal følges.

For de ansatte er hovedregelen nå at ingen jobbreiser skal gjennomføres. Kun svært forretningskritiske reiser er aktuelle, men disse skal godkjennes av konsernledelsen i banken, heter det i oppdateringen.

Ansatte i Finansparken i Stavanger – bankens hovedkontor – skal nå jobbe fra hjemmekontor. Her åpnes det for at ansatte som av spesielle grunner må være på kontoret, fortsatt kan det.

– Disse tiltakene gjelder med en varighet på 14 dager. Når vi nærmer oss slutten av perioden, vil vi gjøre en ny vurdering. Det er viktig at vi tar dette på alvor og bidrar ved å ta vårt ansvar for å unngå en ny nedstengning av samfunnet, sier personaldirektør Gro Tveit i en melding.

