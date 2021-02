Russlands største togprodusent kjøper Bergen Engines fra Rolls-Royce

Nå kan det på nytt bli produksjon av togmotorer på Hordvikneset.

Rolls-Royce signerte mandag kveld en avtale om å selge motorfabrikken på Hordvikneset til TMH International for 150 millioner euro.

Det tilsvarer 1,55 milliarder norske kroner, etter dagens vekslingskurs.

– Vi er veldig lettet over at vi kan gå ut og informere om dette nå. Vi tror dette er et godt utfall både for de ansatte og virksomheten vår, sier administrerende direktør ved Bergen Engines AS, Jon Erik Røv.

Selskapet som kjøper Bergen Engines er den internasjonale filialen i TMH-konsernet, eller Transmashholding. De er Russlands største, og verdens fjerde største, produsent av jernbanemateriell.

Det var ingen åpenbar kjøper av motorfabrikken, medgir Røv.

– Jeg tror det vil bli en stor overraskelse i markedet. De har en aktivitet som er helt annerledes enn vår.

Bergen Engines Den eneste gjenværende, norske produsenten av skipsmotorer og større industrimotorer.

Den første motoren ble levert fra det som seinere skulle hete Bergen Mekaniske Verksted (BMV) i 1855.

I 1946 begynte BMV å bygge dieselmotorer.

Siden den gang er det bygget ny fabrikk på Hordvikneset i 1971, og den første gassmotoren ble levert i 1991.

I 1999 ble selskapet en del av Rolls-Royce og fra 1. juli 2013 et datterselskap av Rolls-Royce Power Systems AG med tyske Daimler inne på eiersiden.

Siden 1946 har Bergen Engines bygget over 7000 motorer, hvorav over 5000 fortsatt er i drift.

Bedriften leverer gass- og dieselgeneratorer som gir en effekt på mellom 1400 og 12.000 kW.

I 2018 ble Rolls-Royce Marine solgt til Kongsberg for 5,6 milliarder kroner, mens Rolls-Royce beholdt Bergen Engines i sin portefølje.

Salget av motorer til det maritime markedet har skjedd gjennom Kongsberg Maritime, mens salgene til landmarkedet har skjedd fra Hordvikneset.

Salget inkluderer motorfabrikken, serviceverkstedet og støperiet i Bergen; motor- og

kraftverkdesign; og et servicenettverk som strekker seg over syv land. Vis mer vg-expand-down

Administrerende direktør ved Bergen Engines AS, Jon Erik Røv.

Interesserte i gassteknologien

På Hordvikneset nord i Bergen har de primært bygget motorer til skip og landbaserte anlegg.

Det Russland-baserte selskapet som nå har kjøpt dem bygger motorer de også, opptil 850 i året, men til bruk på jernbane. Og de går på diesel.

Talskvinne Isabelle Tourancheau i TMH sier til BT at Bergen Engines passer veldig godt inn i porteføljen deres, både geografisk og teknologisk.

De er spesielt interesserte i gassteknologien i Bergen, og andre lavutslippsløsninger.

– Skal de begynne å lage togmotorer i Bergen nå?

– Hvorfor ikke, spør Tourancheau, og understreker at Bergen Engines fortsatt eies av Rolls-Royce frem til de overtar, antakeligvis mot slutten av året.

Business as usual

Røv sier han har fått tydelige signaler om at TMH vil videreføre bedriften og vokse på Hordvikneset.

– De signaliserer at de er klar over utfordringene med det grønne skiftet, og at vi må være med der, sier Røv, som legger til at de har laget togmotorer på Hordvikneset tidligere, på 1960- og 1970-tallet.

Han sier at de inntil videre skal fortsette å produsere motorer for det landbaserte kraftproduksjonsmarkedet, og fortsette samarbeidet med Kongsberg inn mot det maritime.

Bergen Engines skal fortsette å operere som en separat enhet med de nye eierne, akkurat som de har gjort under Rolls-Royce.

– Det vil bli business as usual. Så begynner vi å se på hvilke synergier som finnes og hva de kan hjelpe oss med, sier Røv.

Røv og driftssjef Olav Inge Søreide. De nye eierne har ikke fysisk vært til stede på fabrikken de kjøper, men kun fått omvisning med video.

Nye markeder

TMH, som har hovedkontor i Sveits, har allerede virksomhet i syv land: Argentina, Cuba, Egypt, Tyskland, Ungarn, Israel og Sør-Afrika.

– De kan gi oss tilgang til en del nye markeder for den landbaserte aktiviteten vår, spesielt i Russland, hvor vi allerede er til stede, sier Røv.

Siden fabrikken på Hordvikneset startet produksjonen i 1946, er det blitt levert mer enn 7000 motorer fra Bergen Engines.

De siste årene har vært en berg-og-dalbane for Norges eneste gjenværende produsent av skipsmotorer, som har vært eid av Rolls-Royce de siste 22 årene.

Da BT besøkte fabrikken i april 2019 hadde de nettopp levert positive tall for første gang på mange år.

Etter fem brutale år var antallet ansatte endelig tilbake på samme nivå som før oljekrisen, og optimismen var stor.

Men gleden ble kortvarig. 2019 ble blytungt.

Underskuddet før skatt endte på nesten én milliard kroner.

Allerede i januar i fjor kom tilbudet om sluttpakker.

Ifølge Røv ble staben redusert med 140 ansatte, noen gjennom førtidspensjonering, mens andre tok sluttpakker eller naturlig avgang.

Så, i slutten av februar, besluttet Rolls-Royce Power Systems å selge Bergen Engines.

Denne gassmotoren er den nyeste V-motoren til Rolls-Royce, med 20 sylindere. Det er den ene av 15 motorer som skal til et stort gruveanlegg i Australia.

Mens koronakrisen slo inn også på Hordvikneset, og samtlige 750 ved fabrikken fikk permitteringsvarsel, lette de etter potensielle kjøpere.

Nå ser Røv lyst på fremtiden, for de 650 ansatte ved fabrikken.

Før jul signerte de flere større kontrakter.

– Vi har i underkant av 70 permitterte ut februar. Da henter vi inn alle, og så har vi en full ordrebok ut september, sier Røv.

