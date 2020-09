Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen blir ny fiskeridirektør

Han har tidligere varslet at han ikke ønsker gjenvalg til Stortinget.

Vis mer byoutline Valda Kalnina / EPA

Publisert: Oppdatert: 21. september 2020 12:43 , Publisert: 21. september 2020 11:38

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) er i statsråd mandag utnevnt til ny direktør for Fiskeridirektoratet.

Det er foreløpig ikke kjent når han starter i sin nye rolle.

Avtroppende fiskeridirktør Liv Holmefjord har nå sittet gjennom to åremålsperioder på seks år, noe som gjør at hun nå trekker seg.

– Fiskeridirektoratet forvalter rammebetingelsene for en stor og viktig eksportnæring. Med Frank Bakke-Jensen får vi en fiskeridirektør med stort engasjement for sektoren og erfaring fra både lovgivende og utøvende myndighet. Det har vært en prosess hvor mange kandidater har vært vurdert, med bistand fra et rekrutteringsbyrå. Bakke-Jensen har kommet ut som den anbefalte kandidaten gjennom denne prosessen, sier næringsminister Iselin Nybø i en uttalelse.

Fiskeridirektoratet er rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og havbruksforvaltning, og har rundt 400 ansatte, ifølge iTromsø som omtalte saken tidligere mandag.

Bakke-Jensen uttalte til i mai til avisen at han ikke ønsket gjenvalg til Stortinget, den gang visste han ikke hva han ønsket å gjøre fremover.

– Jeg har prøvd å tenke gjennom hva jeg har lyst å gjøre. Jeg har bakgrunn fra politikk, sjømat, reiseliv og allsidig ledererfaring. Jeg vet ikke hva som vil dukke opp, og bruker ikke mye tid på å tenke på det. Jeg må være til stede som statsråd hele tida, og dagdrømminga tar vi siden, sa Bakke-Jensen til avisen den gang.

Bakke-Jensen fortsetter som forsvarsminister, mens direktør for statistikkavdelingen i direktoratet, Per Sandberg, vil bli konstituert som fiskeridirektør inntil en vikar er ansatt.

– Det kommer en dag da jeg ikke lenger er statsråd, og da ser jeg frem til å bruke krefter på fiskerinæringen. Jeg har et brennende engasjement for kysten, sjømatnæringen og lokalt næringsliv, sier Bakke-Jensen.

Her kan du lese mer om Frank Bakke-Jensen Fiskeri Fiskeridirektoratet