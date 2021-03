Norske myndigheter vurderer å stanse russisk oppkjøp av Bergen Engines

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har varslet Rolls-Royce om at norske myndigheter vurderer om det planlagte salget av Bergen Engines AS til TMH Group skal stanses i medhold av sikkerhetsloven.

– Regjeringen har de siste månedene undersøkt denne saken grundig, og det kan ikke utelukkes at et salg av Bergen Engines AS til TMH Group kan medføre en risiko for nasjonale sikkerhetsinteresser. Det er derfor behov for å ta en pause i denne prosessen for å fremskaffe et tilstrekkelig faktagrunnlag for å vurdere overdragelsen, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Motorer fra Bergen Engines brukes både i norske kystvaktskip, i det norske etterretningsskipet «Marjata», og av en rekke allierte, deriblant USA.

Tirsdag ber statsråden også om å redegjøre for det planlagte salget i Stortinget.

– Det har vært mye oppmerksomhet i det politiske miljøet og media om denne saken. Jeg ber derfor Stortinget om å få gi en muntlig redegjørelse om problemstillingen med bruk av økonomiske virkemidler til sikkerhetstruende virksomhet og hvordan sikkerhetsloven kan brukes til å motvirke dette, sier Mæland.

Justisministeren og forsvarsminister Frank Bakke Jensen møter pressen i Vandrehallen klokken 9.30. Følg med på E24 for å få det med deg via direktesending fra Stortinget.

– Bevisst på at utenlandske investeringer kan være en trussel

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, som også er ansvarlig for sikkerhetsloven.

Bergen Engines har ikke vært underlagt sikkerhetsloven og har ikke leverandørklarering eller sikkerhetsavtale med Forsvaret.

Men selv om Bergen Engines per i dag ikke er underlagt sikkerhetsloven, utelukker ikke det bruk av ulike deler av sikkerhetsloven i denne saken, opplyser departementet.

– I saker som denne vil det alltid være noen elementer som ikke kan diskuteres i det offentlige rom. Regjeringen jobber nå for å kartlegge alle forhold rundt det mulige salget av Bergen Engines, sier Mæland.

Det forutsettes at eventuell kunnskapsoverføring i tilknytning til selskapsgjennomgang (due diligence) og beslektet aktivitet stanses inntil dette er avklart.

– Vi ønsker å ha en åpen økonomi som gjør det attraktivt for utenlandske aktører å investere i Norge. Samtidig er vi bevisst på at utenlandske investeringer kan være en trussel mot nasjonale sikkerhetsinteresser. Den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør at vi må følge ekstra godt med på utenlandske investeringer i strategiske sektorer, sier Mæland.

