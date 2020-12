De bygger opp store bedrifter i «Norges Monaco» – selv med vanlig formuesskatt

BØ I VESTERÅLEN (Aftenposten): Noen gründere flytter til små hus i Bø i Vesterålen for å få lav formuesskatt. Andre bygger opp store bedrifter på samme sted, men betaler vanlig formuesskatt.

Framsikt-ansatte i Bø følger assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad på skjerm fra Framsikts brukerkonferanse forrige uke. Vis mer byoutline Torgeir Strandberg

Publisert: Publisert: 3. desember 2020 11:08

Fire ulike næringer: Oppdrett, grøfting, data og tørrfisk. To lokalt eide bedrifter og to eid fra sør.

Alle driver stort i Bø i Vesterålen, kommunen som fra neste år får lav formuesskatt.

I tettstedet Steine lyser det fra store vinduer rett ved hovedveien. To adventsstjerner markerer ventetiden og mørketiden. Inne i det tidligere bankbygget sitter de ansatte i IT-selskapet Framsikt AS.

Framsikt er alle ordføreres søteste drøm. Den trekker unge folk med høy kompetanse og skatteevne til Bø.

Bedriften har kontorer i Sandvika, Bø og India. Det er over 50 ansatte i alt og flest i Bø. De leverer IT-løsninger som 160 norske kommuner bruker i planlegging, budsjettarbeid og kontakt med innbyggerne.

Fra Bærum til Bø

Eivind Brox fra Bærum fikk jobb i Framsikt i Bø etter Norges Handelshøyskole. Nå har han bodd her i to år. Han forteller at bare én av de ansatte er fra Bø. Resten har flyttet hit.

– Vi har vokst sterkt. Det er for tidlig å si hvor lenge folk blir i Bø, sier han.

Regine Arnkvern fra Hamar har mastergrad i engelsk jus. Hun har byttet selveste Mjøsa med et enda større hav. Hun har jobbet i Bø i et drøyt år.

Regine Arnkvern i Framsikt AS har byttet ut Mjøsa med storhavet i nord. Vis mer byoutline Torgeir Strandberg

– Jeg flyttet hit på grunn av jobben og var forberedt på alt. Jeg liker naturen og akkurat nå er det jo veldig koronatrygt å være her, sier hun.

Markus Radszuweit er fra Berlin og har doktorgrad i fysikk. Fiske fra kajakk er den store hobbyen.

Markus Radszuweit fra Berlin bor i Bø og fisker fra kajakk på fritiden. Han gir bort fisk på Facebook, gjerne i bytte mot egg. Vis mer byoutline Torgeir Strandberg

Formuesskatt med glede

Halvor Walla var med på å starte Framsikt i 2014 og er største eier. Han bor i Oslo og skatter dit.

– Jeg startet kontoret i Bø for å kunne tilbringe mer tid der. IT-bedrifter kan ligge hvor som helst, sier han.

Han er tilhenger av å bruke skatter og avgifter for å utvikle bedrifter i hele Norge.

– Formuesskatten har for meg personlig ikke vært noe tema mens vi har bygget opp Framsikt. Jeg har ikke vært i posisjon for formuesskatt, men er kommet dit nå. Og jeg skal betale den med glede, sier han.

Formuesskatten Personskatt som legges på ligningsformuen. Den fastsettes etter særskilte regler og er som regel mye lavere enn markedsverdien. Satsen er 0,85 prosent. 0,7 prosentenheter går til kommunen og 0,15 til staten. Bunnfradrag på 3 millioner kroner for ektepar som lignes felles. Halvparten for enslige. Kommunen kan velge lavere sats. Bø har satt den ned til 0,2 prosent fra 2021. Hvis alle kommuner gjør dette, blir samlet kommunalt inntektstap 8,7 milliarder kroner. Det blir gitt en verdsettelsesrabatt på 35 prosent på aksjer i år. Er foreslått økt til 45 prosent for neste år. Vis mer vg-expand-down

Sparer avgift på lønn

Lavere arbeidsgiveravgift i nord gjør det attraktivt å etablere seg i Bø. Walla tipper at de sparer rundt 1,5 millioner kroner i avgift hvert år ved å være i Bø i stedet for på Østlandet.

– Personlig synes jeg formuesskatten er en nødvendig skatt for å få totalen i skattesystemet til å gå opp på en rettferdig måte, sier han.

Walla støtter likevel Bøs skattegrep for å tiltrekke seg kapital og arbeidsplasser.

– Det er riktig når ordføreren sier at staten har forlatt Bø. Det går an å være for både differensiert formuesskatt og formuesskatten som sådan, sier han.

Flytter tørrfisken inn

Nærmere havet i tettstedet Steine er plassjef Eirik Olsen i gang med å styre en investering på rundt 30 millioner kroner.

– For oss dødelige er ikke formuesskatten så viktig. Vi fleiper litt med det, men det er bra at Bø blir kjent, sier han.

I en stor hall er selskapet Safe Track Food AS i ferd med å bygge et innendørsanlegg for tørrfisk. I fire store kamre skal det bli plass til 25 tonn fisk i hvert. Temperatur, fuktighet, vekt og det aller meste skal styres til minste detalj med avanserte IT-systemer.

Innendørs skal svinnet bli mye mindre, og det skal gå raskere. I anlegget skal Safe Track kunne henge både fersk og tint fisk. Fryst fisk skal komme inn i blokker og blir tint på omtrent 16 timer i store kar. Det betyr jevn drift.

Olsen regner med at det blir 12–15 arbeidsplasser ved anlegget når det kommer i gang. Det skjer når markedet er mer normalt etter koronaen.

Eirik Olsen styrer en investering på 30 millioner kroner for selskapet Safe Track Food AS. Tørrfisken skal flytte inn. Vis mer byoutline Torgeir Strandberg

Tenker ikke på formuesskatten

Koinvesteringsfondet for Nord-Norge AS, heleid av Innovasjon Norge, er største eier i tørrfiskanlegget. Ekteparet Julia og Nordahl Anthonisen fra Bergen er nest størst med 14,4 prosent.

Julia (69) er daglig leder i Safe Track. Mannen Nordahl (75) har utviklet teknologien sammen med forskere på Nofima på Ås. Formuesskatten har hun tenkt lite på.

– Vi er ikke så formuende at det har hatt noe å si. Vi har lokalisert oss i Bø på grunn av tilgangen på råstoff og kompetansen der, sier hun.

Besøk med konsekvenser

Walla i Framsikt har røtter i nord. Han kom til Bø første gang for 20 år siden for å besøke hjemstedet til en venn. Naturen og folkene fenget ham. Han kjøpte et nedlagt gårdsbruk i 2009. Senere har han bygget hus der.

Nå jobber han i Bø hver tredje uke. Det skal bli mer. Kontoret i Bø har 23 ansatte, og 19 av dem bor i kommunen. Tre nyansatte er på vei det neste halvåret. Flere skal det bli.

– Vi har vunnet to store anbud i høst, som sammen med annet salg gir godt grunnlag for å vokse med 40 prosent også neste år, sier Walla.

Halvor Walla driver Framsikt i Bø, Sandvika og India. Han ser frem til formuesskatten med glede. Vis mer byoutline Framsikt

To som var der først

To store lokale bedrifter har vært i Bø i nesten 50 år. Eierne har drevet næring med formuesskatt lenge før Bø ble «Norges Monaco»:

Eva Maria Kristoffersen eier oppdrettsselskapet Egil Kristoffersen & Sønner AS sammen med søsteren. Ligningsformue 2018: 597 millioner kroner

Ottar Bergersen eier nesten hele maskinentreprenøren Ottar Bergersen & Sønner AS. Ligningsformue 2018: 42 millioner kroner.

Den høyeste formuen

Eva Marie Kristoffersen hadde i 2018 Nordlands høyeste ligningsformue og betalte nest mest i skatt.

– Vi har tatt utbytte for å betale formuesskatten. Ellers prøver vi å holde pengene i bedriften. Jeg betaler fem ganger så mye i formuesskatt som jeg tar ut i lønn, sier hun.

Neste år kan hun regne med å få rundt 2,5 millioner kroner lavere formuesskatt. Ved utgangen av 2011 hadde selskapet drøyt 30 årsverk. Nå har det 65.

Oppdrettsselskapet Egil Kristoffersen & Sønner AS holder til på havnivå mellom Mannfalltinden og Spikartinden. Vis mer byoutline Torgeir Strandberg

Fra 14 til 89 ansatte

Bergersen & Sønner er en av Vesterålens største maskinentreprenører.

– Formuesskatten gjør det til risikosport å drive næringsvirksomhet. Vi betaler skatt to ganger. Først på overskuddet og deretter på formuen, sier Bergersen.

Veksten har vært sterk. Fra 2010 til i fjor steg antall ansatte fra 14 til 89. I årsberetningen for 2019 blir det beskrevet som en utfordring «å skaffe til veie tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft».

