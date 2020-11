Fortsatt ingen enighet om frihandelsavtale – midlertidig avtale på plass

Norge og Storbritannia er enig om en midlertidig vareavtale. Men forhandlingene om en frihandelsavtale er fortsatt i gang.

INGEN FRIHANDELSAVTALE: I mangel på en endelig avtale med Storbritannia har Norge nå inngått en midlertidig vareavtale. Vis mer byoutline Terje Bendiksby/NTB/ Toby Melville/Reuters/NTB

Publisert: Oppdatert: 20. november 2020 16:53 , Publisert: 20. november 2020 16:25

Norge og Storbritannia kan fortsette å handle varer med hverandre som før – også etter at Storbritannias overgangsperiode med EU går ut 1. januar.

Avtalen skal gjelde frem til Norge og Storbritannia får på plass en frihandelsavtale.

– Storbritannia er vår viktigste handelspartner utenom EU, så dette er en veldig viktig avtale for oss, sier næringsminister Iselin Nybø til E24.

I dag reguleres handelen mellom Norge og Storbritannia av EØS-avtalen.

– Ville gjerne hatt en ambisiøs frihandelsavtale nå

I oktober erkjente næringsdepartementet at man ikke fikk til å få på plass en frihandelsavtale med Storbritannia innen 1. januar. Avtalen måtte blitt laget i god nok tid til å bli behandlet i Stortinget.

– Det var frist tidligere i høst for å få den gjennom Stortinget, og da vi så at det kom til å holde hardt begynte vi å jobbe med vareavtalen, sier Nybø.

Coronapandemien, begrenset kapasitet i Storbritannia og sen oppstart av forhandlingene gjorde at frihandelsavtalen ikke ble ferdig i tide.

– Vi ville gjerne hatt en ambisiøs frihandelsavtale på plass nå, men ting har tatt litt lengre tid enn det vi hadde håpet, sier næringsministeren.

Hun påpeker at forhandlingene om en endelig frihandelsavtale har høy prioritet i departementet, og at de ønsker fremgang i disse forhandlingene.

Brexit-fakta Storbritannia forlot EU 31. januar 2020 etter en folkeavstemning i 2016

Samme dag startet overgangsperioden som varer til og med 31. desember 2020

I perioden frem til 31. desember vil Storbritannia behandles som om de fremdeles er med i EU/EØS, og all handel fortsetter som før

Den norske frihandelsavtalen forhandles frem sammen med våre EØS/EFTA-partnerland Island og Liechtenstein

Norges forhandlinger og EUs forhandlinger med Storbritannia foregår helt atskilt fra hverandre Kilde: Nærings- og fiskeridepartementet Vis mer vg-expand-down

Nulltoll på industrivarer

Den midlertidige vareavtalen sikrer at samtlige varekategorier som handles mellom landene får samme tollsats som i dag.

– De satsene som gjelder for den eksisterende handelen mellom Norge og Storbritannia i dag skal fortsette å gjelde. Storbritannia vil fortsette å bruke gjeldene EU-tollsatser innenfor vår vareavtale, forklarer Nybø.

Nybø trekker frem at avtalen sikrer fortsatt nulltoll på industriprodukter som et viktig punkt. I tillegg videreføres tollfrie kvoter for handel med sjømat og landbruksprodukter «med utgangspunkt i faktisk handel mellom Storbritannia og Norge gjennom de tilsvarende EU-kvotene».

– Norge har nesten ingen toll på industrivarer, men Storbritannia har toll på de fleste industrivarer, påpeker Nybø.

– Tjener Norge mer på avtalen enn Storbritannia?

– Storbritannia er et veldig stort marked med veldig mange flere folk enn i Norge. Men vi er gode naboer, og viktige for hverandre, sier Nybø.

Hun trekker også frem at Norge ikke forhandler om en frihandelsavtale med Storbritannia alene, men også med de andre EØS- og Efta-landene. Den midlertidige vareavtalen som nå er på plass gjelder også for Island.

Den midlertidige avtalen skal etter planen signeres i midten av desember.

Uheldig hvis EU-samtalene bryter sammen

Formelt forhandler Norge om en frihandelsavtale helt uavhengig av om EU og Storbritannia på sin side blir enige om en lignende avtale.

– Men ingen lever i en boble. Det er ikke heldig hvis forhandlingene mellom EU og Storbritannia bryter sammen, men det er ingen formelle hindringer med å ferdigstille en avtale med Storbritannia, sier Nybø.

Hun påpeker at uansett hvor god frihandelsavtalen mellom Norge og Storbritannia blir, vil den ikke kunne erstatte EØS-avtalen som regulerer handelen mellom landene i dag.

– Næringslivet må forberede seg på at ting blir litt annerledes. Vi mister de felles spillereglene og de felles lovene- og reglene, sier Nybø.

