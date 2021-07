Nordmenn flest vet best selv – eller gjør vi det? Nå overlater flere norgesferien til proffene.

Et norsk selskap måtte snu 180 grader da ingen av de utenlandske kundene kom til Norge.

Trine Sundt og Halvor Homme fra Oslo har vært på flere norgesferier det siste året – skreddersydd av en reiseoperatør. Det har blant annet brakt dem til Helgelandskysten, der privat seiltur til øygruppen Lånan sto på programmet. Vis mer byoutline Privat

Det virker nesten som en håpløs forretningsidé: Å få nordmenn til å betale for at andre skal planlegge norgesferien for dem.

– Nordmenn har en inngrodd skepsis mot å la andre planlegge ferien for dem. For mange er det litt fremmed å betale for den tjenesten, erkjenner Torunn Tronsvang.

Hun er daglig leder i Oslo-selskapet Up Norway. Frem til mars i fjor skreddersydde de norgesturer for utenlandske kunder. Etter at kundene forsvant, har Tronsvang og kollegene klart å overbevise også nordmenn om at vi kan ha behov for hjelp til norgesferien.

Blant dem som har lagt planleggingen i andres hender, er ekteparet Trine Sundt og Halvor Homme fra Oslo. De har vært på fem norgesturer det siste året, alle organisert av Tronsvang og Up Norway.

– Det er nok en barriere for mange å få andre til å skreddersy norgesferien. Jeg vet heller ikke helt hvordan man skal knekke den koden. Men for oss har det gitt oss opplevelser vi aldri har kunnet googlet oss frem til, forteller Trine Sundt.

Måtte endre tankegangen til nordmenn

Utenlandske turister betaler gjerne litt ekstra for å få en norgesferie tilrettelagt ned til minste detalj. Sommeren 2019 solgte Up Norway reiser for tilsammen 11, 8 millioner kroner. Kundene kom fra USA, Storbritannia og enkelte andre land.

Nærmest hele eksistensgrunnlaget forsvant da Norge og resten av verden stengte ned i fjor vår. Torunn Tronsvang nektet å sette firmaet på vent og mente nordmenn kunne ha nytte av tjenestene.

– For å få det til, måtte vi endre tankegangen til potensielle norske kunder, forteller hun.

Det klarte ikke selskapet ved å bruke tradisjonelle kanaler og sosiale medier. Det var bare én ting som skaffet kunder: Jungeltelegrafen. Kunder fortalte kolleger og venner som igjen spredte erfaringene til nye kunder.

– Vi var klar over at det ville bli tøft, men vi var aldri i tvil om at vi måtte satse på det norske markedet.

Nærmest samtlige bestillinger ble forskjøvet frem i tid i mars i fjor. Da måtte Torunn Tronsvang i Up Norway forsøke å erstatte kundene med nordmenn. Vis mer byoutline Arnfinn Mauren

Omsetningen doblet fra i fjor

Nordmenn sto ikke akkurat i kø i fjor vår. Omsetningen i de tre sommermånedene ble redusert til under en fjerdedel av 2019-nivået, ifølge Tronsvang. Denne sommeren har det gått bedre. Alle ansatte er også tilbake fra permitteringer.

– Det er fortsatt et godt stykke igjen til 2019-nivået, men det går bedre. Vi har per nå solgt reiser for 4,1 millioner kroner, fordelt på i overkant av 200 gjester som reiser i juni og juli, forteller hun.

Hun og kollegaen Henriette Bendiksen legger ikke skjul på at det har vært et tøft år. Mye av tiden har gått med til å håndtere forskyvinger av reisetidspunkt for utenlandske gjester.

– De tøffe tidene er på langt nær over. Vi merker at både vi og mange i reiselivet er slitne, men det har ikke vært noe alternativ å gå i dvale, understreker hun.

Beredt for vekst både ute og hjemme

Nå venter selskapet på ketchupeffekten, at alle reisene fra utlandet som er satt på vent skal realiseres. Samtidig tror de ikke alle norske kunder vil forsvinne utenlands.

– Mange vil nok ikke reise så mye i Norge som de har gjort det siste året, men flere forteller oss at norgesferiene har gitt mersmak og vil benytte oss fremover.

Trine Sundt bekrefter det siste. Etter turer til Finnmark, Helgeland, Trøndelag og Hardanger, er hun ikke mett. Hun er klar på hva som er fordelen med å få profesjonell hjelp til planleggingen.

– Det er møtet med menneskene som vi kom i kontakt med på de stedene vi har besøkt. De kunne vi ikke ha funnet selv.

Salgssjef Henriette Bendiksen og daglig leder Torunn Tronsvang i Up Norway hadde nesten bare utenlandske turister blant kundene. Denne sommeren har firmaet, med totalt åtte ansatte, klart å erstatte en del av dem med nordmenn. Vis mer byoutline Arnfinn Mauren

Oppveier ikke tapet av utenlandske turister

Også i NHO Reiseliv registrerer de at nordmenn i økende grad lar andre planlegge ferien i Norge. Flere av oss er villige til å betale for å få hjelp til å planlegge reiser og opplevelser.

– Vi får tilbakemeldinger fra flere bedrifter om at nordmenn legger igjen mer penger på å få skreddersydde opplevelser enn før, for å få mer ut av norgesferien, opplyser Merete Habberstad. Hun er kommunikasjonsdirektør i NHO Reiseliv.

Habberstad understreker likevel at dette ikke oppveier for tapet av utenlandske turister.

Kommunikasjonsdirektør Merete Habberstad beskriver det som spennende at flere nordmenn er villige til å betale for hjelp til planlegging av ferie i Norge. Vis mer byoutline Per Sollerman

I en undersøkelse blant NHO Reiselivs medlemsbedrifter svarer 60 prosent av selskapene som tilbyr organiserte opplevelser at de har hatt lavere omsetning. På spørsmål om hvordan de vurderer markedssituasjonen, svarer 44 prosent at den ser dårlig ut.

– Men det er spennende å se at flere av oss er villige til å betale for å få hjelp til å planlegge og gjennomføre reiser og opplevelser, legger hun til.

