Rekordhøye strømpriser fortsetter å prege inflasjonen

Inflasjonen var lavere enn ventet i oktober, men høye strømpriser fortsetter å løfte den totale prisveksten.

Konsumprisindeksen (KPI) steg 3,5 prosent på årlig basis i oktober, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Samtidig var kjerneinflasjonen opp 0,9 prosent i samme periode.

På forhånd var det ifølge Bloomberg ventet en kjerneinflasjon på 1,2 prosent på årsbasis, uendret fra 1,2 prosent i september.

Inflasjon og kjerneinflasjon Inflasjon er økning i konsumprisindeksen (KPI). Konsumprisindeksen beskriver utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger bosatt i Norge. Kjerneinflasjon (KPI-JAE), er justert for avgiftsendringer og uten energivarer. Dette er også Norges Banks foretrukne indikator for prisvekst. Norges Bank har et inflasjonsmål som tilsier at de skal fastsette sine styringsrenter slik at inflasjonen skal holde seg så nær 2 prosent som mulig over tid. Vis mer

– Den klart viktigste bidragsyteren til økningen i KPI siste tolv måneder er de historisk høye elektrisitetsprisene. Fra oktober 2020 til oktober 2021 steg prisene på elektrisitet inkludert nettleie 79,2 prosent, sier seniorrådgiver i SSB, Ragnhild Nygaard i en uttalelse.

Nygaard peker på at dette følger de også rekordhøye tolvmånedersendringene i juli, august og september og må ses i sammenheng med det lave prisnivået gjennom store deler av fjoråret.

De økte prisene, målt ved KPI, ble dempet av prisutviklingen på matvarer og alkoholfrie drikkevarer. Prisene i denne gruppen gikk ned 4 prosent på årsbasis.

Varslet rentehopp før jul

Måneden før viste høyeste prisøkning på over fem år. Konsumprisindeksen steg 4,1 prosent i september fra samme tid i fjor. Spesielt høye strømpriser bidro også da til oppgangen.

Norges Bank har varslet rentehopp rett før jul og vil følge nøye med på tallene.

Sentralbanken styrer sin rentesetting mot en kjerneinflasjon på rundt to prosent over tid. Inflasjon over målet taler normalt sett for innstramming ved hjelp av renteheving, mens det i motsatt fall peker mot rentekutt.

Inflasjonen har imidlertid i en stund til en viss grad blitt overskygget grad av pandemien, gjenåpningseffekter og utviklingen i arbeidsledigheten.

Kyrre Aamdal, seniorøkonom i DNB Markets tror ikke Norges Banks rentevurdering «vil bli sterkt påvirket av dagens inflasjonstall», skriver han i et notat.

– Om kjerneinflasjonen utvikler seg i tråd med Norges Banks utsikter men inflasjonen blir høyere, kan Norges Bank bli noe bekymret for at husholdninger mister kjøpekraft og og at videre rentehevinger kan være problematiske for noen flere husholdninger, skriver han.

På den andre siden trekker han frem at høyere inflasjon kan bidra til høyere lønningskrav i neste års lønnsoppgjør.

Flere land legger frem tall

Også USA og flere europeiske land skal i inflasjonsilden i dag. Inflasjonen i USA har den siste tiden ligget godt over sentralbankens mål.

Sentralbanken har imidlertid gjentatte ganger fastholdt at den anser prisveksten som midlertidig, altså at den vil dempes, og at den ikke er varig. Tallene fra USA kommer klokken 14.30. Tyskland og Danmark er andre land som legger frem inflasjonstall i løpet av dagen.