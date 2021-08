Listhaug om oljeskattforslag: – Ikke til å tro

Regjeringen varslet tirsdag kveld store endringer i oljeskatten. – Med dette forslaget kan jeg si med en gang at regjeringen ikke vil overleve denne budsjetthøsten om de skal gjøre det opp med oss.

MISFORNØYD: Sylvi Listhaug (Frp) mener regjeringens forslag vil gi mindre leting, mindre verdier og færre arbeidsplasser og sende verdiene «ut av landet til oljesjeiker i Midtøsten». Vis mer

Det sier FrP-leder Sylvi Listhaug til E24 tirsdag kveld.

Under en hasteinnkalt pressekonferanse kort tid tidligere varslet regjeringen store endringer i petroleumsskatten fra neste år.

Det er ikke Frp-lederen fornøyd med:

– At SV og venstresiden ville stikke kjepper i hjulene og for så vidt også legge ned oljenæringen er ingen overraskelse. Men at dette forslaget som vil gi mindre leting, mindre verdier og færre arbeidsplasser og sender verdiene ut av landet til oljesjeiker i Midtøsten kommer fra Høyre er ikke til å tro, sier hun.

Hun mener at Frp nå er de eneste igjen som «vil kjempe for den norske oljearbeideren og velferden i Norge». Samtidig hevder hun at tiltakene vil øke klimautslippene fremfor å få dem ned.

– Nå håper jeg at velgerne ser hvor viktig det er at vi får et sterkt FrP som kan sette foten ned når de andre partiene tror de kan redde hele verden gjennom forslag som bare vil sende verdier og arbeidsplasser ut av Norge, men som ikke får ned klimautslippene men faktisk øker dem.

Sanner: – Helt uenig

Men en slik beskrivelse av regjeringens forslag vil ikke finansminister Jan Tore Sanner gå med på.

– Du vil bygge ned oljenæringen og sende pengene til oljesjeiker i Midtøsten. Er det noe du kjenner deg igjen i?

– Jeg her helt uenig i en slik beskrivelse. Det forslaget vi nå legger frem, det legger vi frem fordi vi mener det er riktig. Det vil skape forutsigbarhet og langsiktige rammebetingelser for olje- og gassnæringen, og det vil samtidig sikre noe høyere skatteinntekter til fellesskapet, og det vil være et nøytralt system som også er bra for selskapene, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) til E24.

Naturvernforbundet: – Endelig!

Samtidig jubler Naturvernforbundet.

– Endelig! Et veldig godt forslag, sier nestleder Pernille Hansen.

Gjennom leterefusjonsordningen refunderer staten skatteverdien av letekostnader for selskaper som går i minus. I 2019 ble det utbetalt 3,9 milliarder kroner til 18 selskaper gjennom ordningen, ifølge tall Aftenposten har fått fra Skattedirektoratet tidligere i sommer.

Ordningen har vært omstridt, og miljøbevegelsen har sett på ordningen som sponsing av olje- og gassvirksomhet, og har villet ha slutt på den.

– Oljeindustrien står i dag alene om å ha et helt spesielt skattesystem der noe som er ulønnsomt for samfunnet kan være lønnsomt for oljeselskapene, altså at skattebetalerne garanterer for tap i oljeindustrien. Med denne endringen kan det ikke være sånn lenger, sier Hansen tirsdag kveld.

Forbundet mener dette er et skritt i riktig retning, men er imidlertid ikke fornøyde.

– Dessverre vil de midlertidige skatteendringene som Stortinget innførte i fjor ha virkning ut hele dette tiåret, så det burde også endres, sier Hansen.

PRESS: SV-leder Audun Lysbakken mener klimaengasjementet fra folket begynner å presse på partiene. Vis mer

SV: – Slutt på å lempe risiko over på fellesskapet

SV-leder Audun Lysbakken er i likhet med Naturvernforbundet fornøyd med regjeringens plan for endring.

– Dette betyr en slutt på å lempe risikoen over på fellesskapet.

– Dette ser ut til å være det SV har etterlyst i veldig lang tid. Det er utrolig hva en valgkamp kan gjøre, sier Lysbakken til TV 2-nyhetene.

– Det folkelige klimaengasjementet begynner nå å presse de partiene som har strittet imot å endre politikk, og det er jeg selvfølgelig glad for.

KrF-LEDER: Kjell Ingolf Ropstad. Vis mer

– Reduserer risiko for ulønnsomme investeringer

Endringen går blant annet ut på at leterefusjonsordningen avvikles, noe som ifølge regjeringen gjør systemet for petroleumsskatt mer nøytralt.

– Dette er et skritt i riktig retning. Det betyr en slutt på at en kan lempe risikoen over på fellesskapet, slår Lysbakken fast.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad mener endringen vil redusere risikoen for ulønnsomme olje- og gassinvesteringer.

– Dette er en riktig og ansvarlig omlegging – for fellesskapet, for klimaet og for selskapene. Kontantstrømskatt vil redusere risikoen for ulønnsomme olje- og gassinvesteringer, til beste både for økonomien og klimaet, sier Ropstad.