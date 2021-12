Olsen jekker opp anslaget på boligprisene i 2022

Boligprisene vil øke med 2,8 prosent neste år, anslår sentralbanksjef Øystein Olsen. For tre måneder siden spådde han prisvekst på 1,7 prosent.

Det kommer frem i en fersk utgave av Norges Banks pengepolitiske rapport.

Banken økte torsdag renten til 0,5 prosent. Det var på forhånd usikkert om banken ville tørre å gå videre med en planlagt heving, eller la seg stanse av spredningen av omikronsmitte som skaper økt usikkerhet.

Renten ble hevet til 0,25 prosent i september, etter å ha ligget på rekordlave null prosent fra mai 2020.

Norges Bank venter nå at boligprisene vil stige med 2,8 prosent i 2022. Det er en kraftig nedtur fra anslaget på 9,1 prosent prisvekst i år, men en tydelig oppjustering fra anslagene i forrige pengepolitiske rapport.

I september jekket den opp anslaget for neste års boligprisvekst til 1,7 prosent. I juni ventet Norges Bank at boligprisveksten ville bli på én prosent neste år.

Moderat prisvekst i høst

«Boligprisveksten har vært mer moderat det siste halve året og prisutviklingen har i høst vært som anslått», skriver Norges Bank i pengepolitisk rapport for desember.

«Fallet i boligprisveksten skyldes trolig forventninger om økte utlånsrenter og en normalisering av husholdningenes forbruksmønster i takt med gjenåpningen av samfunnet», skriver banken.

Den peker på at avdempingen i priser har vært tydeligst i Oslo. I november hadde Oslo den laveste tolvmånedersveksten blant de store norske byene.

Øker sårbarheten

Når prisene øker mer enn inntektene, gjør det husholdningene mer sårbare, påpeker sentralbanken.

«Den sterke prisveksten under pandemien har økt sårbarheten i boligmarkedet», skriver Norges Bank.

«Utviklingen må ses i sammenheng med lave boliglånsrenter og at boligkjøpere har ønsket å bruke en større andel av inntekten på bolig, blant annet fordi bruk av hjemmekontor har økt, og forbruksmulighetene ellers har vært begrensede», legger banken til.

For folk med stort lån vil ytterligere rentehevinger og uforutsette utgifter på for eksempel strømregningen kunne svi ekstra hardt.

«Uten finansielle buffere i en slik situasjon kan husholdningene bli nødt til å stramme inn på konsumet. En slik innstramming kan bidra til å forsterke en nedgang i norsk økonomi», skriver Norges Bank.

«Det kan redusere foretakenes inntjening og evne til å betjene gjeld og i neste omgang gi økte tap på bankenes utlån til foretak», legger banken til.

Nedjusterer konsumveksten for 2022

Banken peker på de høye strømprisene og økte renter og mindre overføringer fra det offentlige i kommende år, og sier at veksten i folks disponible inntekter vil dempes selv om lønnene stiger.

Banken har nedjustert veksten i husholdningenes konsum til neste år til seks prosent, fra et anslag på nesten ti prosent i september.

«Samlet trekker økt disponibel realinntekt og høy sparing under pandemien i retning av økt konsum fremover. Vi anslår at konsumet øker med om lag seks prosent til neste år, og at veksten deretter avtar gradvis utover i prognoseperioden», skriver Norges Bank.

Har justert anslagene mye

Det har vært vanskelig å lage prognoser etter coronakrisen, på grunn av usikkerhet rundt stadig nye smittebølger. Da banken kuttet renten til null i mai 2020 ventet den at boligprisene ville falle i fjor.

Boligprisene endte derimot opp 4,5 prosent, etter kraftige rentekutt og en dramatisk økning i regjeringens oljepengebruk til tidenes høyeste nivå.

Norges Bank har forklart den høye aktiviteten i boligmarkedet med ultralav rente, og at mange har blitt sittende mye på hjemmekontor og derfor ønsker bedre plass.

