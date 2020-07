Overraskende svak oppgang i norsk økonomi

Etter to måneder med økonomisk tilbakegang i Norge, snudde pilene i mai. Men veksten var langt svakere enn analytikerne ventet.

Vis mer Ørn E. Borgen

Publisert: Oppdatert: 8. juli 2020 08:30 , Publisert: 8. juli 2020 08:01

BNP-veksten i Norge endte på 2,4 fra april til mai, justert for normale sesongsvingninger, ifølge Statistisk sentralbyrå.

På forhånd var det ventet en oppgang på 4,3 prosent, ifølge estimater innhentet av Bloomberg.

– Usikkerheten er selvfølgelig veldig stor når man lager anslag for tiden, så man kan ikke være voldsomt overrasket når det ikke blir som forventet, sier DNBs sjeføkonom Kjersti Haugland til E24 kort tid etter tallene ble kjent.

DNB Markets hadde på forhånd anslått en BNP-vekst på fire prosent i mai.

Til tross for veksten i mai var BNP for Fastlands-Norge fortsatt 8,9 prosent lavere enn i februar.

Les på E24+ (for abonnenter) Selskapet fra Bergen ble verdsatt til 240 millioner i januar. Så stupte inntektene.

– Ringvirkningene brer seg

Haugland understreker at man ser en sterk oppgang for næringene som ble skadelidende under akuttfasen av smitteverntiltakene som ble innført 12. mars.

– Når det åpnes opp igjen ser vi den største oppgangen hos disse virksomhetene. Men de har på langt nær hentet tilbake alt det de har tapt. Da må veksten forbli sterk de neste månedene for å komme tilbake til normalen, forteller hun.

Samtidig viser tallene at det var videre nedgang i forretningsmessig tjenesteyting, i deler av industrien, og i tjenester tilknyttet oljeutvinning. Dette bidro til å dempe veksten i økonomien, fremkommer det i rapporten.

– I de næringene som ikke ble hardest rammet av smitteverntiltakene brer ringvirkningene av coronakrisen seg nå, understreker Haugland.

Les på E24+ (for abonnenter) Kjetting-Jan vil ha Øystein Stray Spetalen som statsminister

Kronen svekkes

I rapporten fremkommer det at aktiviteten steg med over 50 prosent i mai for næringer knytte til kultur underholdning og annen tjenesteyting. SSB trekker frem at aktivitetsveksten kommer etter at smitteverntiltakene har blitt lettet på i perioden.

– Det er langt ifra en fullstendig gjeninnhenting. Det er langt igjen til før-krise-nivå, sier Haugland.

Aktivitetsnivået i disse næringene var fortsatt henholdsvis 30 og 60 prosent lavere i mai sammenlignet med februar, ifølge SSB.

Kronen svekker seg rundt to øre mot både dollar og euro umiddelbart etter tallene ble kjent. En euro koster nå 10,70 kroner, mens en dollar handles for 9,50 kroner.