Enighet om å forlenge permitteringsordningen til 31. oktober

Men partiene tar ikke stilling til en ytterligere forlengelse av ordningen nå, slik mange har bedt om.

KOM TIL ENIGHET: F.v. Tore Storehaug (KrF), Ola Elvestuen (V), Mudassar Kapur (H) og Sylvi Listhaug (Frp) på pressekonferanse i vandrehallen i Stortinget, etter at regjeringspartiene og Fremskrittspartiet kom til enighet om revidert statsbudsjett. Vis mer Terje Pedersen

Publisert: Oppdatert: 11. juni 2020 17:50 , Publisert: 11. juni 2020 16:58

Regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre ble torsdag ettermiddag enige med Fremskrittspartiet om både revidert nasjonalbudsjett og nye coronatiltak.

Partiene er enige om å forlenge permitteringsordningen – perioden arbeidsgiver er fritatt fra lønnsplikt – til 31. oktober.

Fra før var ordningen forlenget ut juni.

Maksimal periode med fritak fra lønnsplikt er i utgangspunktet 26 uker i løpet av en 18-månedersperiode.

Ved å utvide perioden vil arbeidstagere fremdeles kunne få dagpenger under permittering, selv om den opprinnelige grensen er nådd.

Flere har ønsket at ordningen skal utvides til 52 uker. Onsdag sendte toppsjefene i landets største hotellvirksomheter brev til Stortinget og advarte om at det vil bli oppsigelser, om ikke en slik forlengelse kommer på plass.

Og det haster å få dette på plass, mener hotelltoppene.

Men budsjettpartnerne tar ikke stilling til en ytterligere forlengelse nå. Det vil bli vurdert senest i statsbudsjettet 2021, og det vil i den sammenheng bli lagt stor vekt på situasjonen på arbeidsmarkedet etter sommeren, går det frem av merknadene til revidert budsjett.

NHO-sjef Ole Erik Almlid understreker at er krisen i bedriftene ikke over og etterlyser en utvidet permitteringsordning til 52 uker.

– Det gjør at bedrifter kan unngå oppsigelser og beholde ansatte de trenger, når aktiviteten tar seg opp igjen. Dette må på plass før sommeren, sier Almlid, ifølge NTB.

Kutter egenandelen i kontantstøtten

Partiene er enige om å kutte egenandelen i regjeringens kompensasjonsordning for bedrifter for mai og ut august.

– Vi vil fjerne egenandelen i kompensasjonsordningen for bedrifter for mai og ut august, sier Høyres finanspolitiske talsperson og leder av finanskomiteen, Mudassar Kapur, på en pressekonferanse torsdag.

Fra før var egenandelen for bedrifter halvert fra 10.000 kroner til 5.000 kroner.

Regjeringen har foreslått en låneordning for pakkereiseselskapene på opptil to milliarder, men er blitt enig med Frp om å også lage en tilskuddsordning på 500 millioner kroner, innenfor den samme rammen. Målet er å bidra til å hindre konkurser blant arrangørene og øke sannsynligheten for at forbrukerne får tilbake sine innbetalinger.

Hvert selskap kan få opptil 800.000 euro i støtte. Ordningen må godkjennes av ESA.

I forhandlingene har partiene flyttet på 4,3 milliarder kroner.

– Enigheten omfatter blant annet 1,3 milliard ekstra til samferdsel og én milliard ekstra til helse- og omsorgssektoren, sier Kapur.

Frp har fått gjennomslag for å kutte avgiften på alkoholfrie drikkevarer, som de var med på å øke.

Videre har Frp fått gjennomslag for å reversere regjeringens forslag om å utsette kutt i makssatsen for eiendomsskatt, som de foreslo i revidert nasjonalbudsjett.

La opp til omfattende oljepengebruk

Revidert nasjonalbudsjett er et dokument som beskriver endringer som har skjedd etter at Regjeringen la frem statsbudsjettet i oktober året før.

Da Regjeringen la frem forslag til revidert budsjett i mai, ble det klart at handlingsregelen ville brytes med god margin. Regjeringen la opp til å bruke 420 milliarder oljekroner, tilsvarende 4,2 prosent av oljefondets verdi. Årsak: coronakrisen.

– Det har vært nødvendig å øke pengebruken i den situasjonen vi nå står i. Både for å unngå en enda kraftigere nedtur, og for å hjelpe sunne bedrifter gjennom krisen slik at de kan skape arbeidsplasser og vekst den dagen vi tar hverdagen tilbake, sa finansminister Jan Tore Sanner ved fremleggelsen av budsjettforslaget.

Regjeringen har de siste månedene presentert flere omfattende krisepakker, deriblant kompensasjonsordningen for bedrifter som har fått redusert omsetning som følge av krisen.