Disse har fått mest statsgaranterte lån

Nærmere 3.000 bedrifter har fått delvis statsgaranterte lån i møte med coronakrisen. Fjord Line, Sport Outlet og et hemmelig selskap topper listen, viser det nye registeret.

Fjord Line topper listen over innvilget lån under lånegarantiordningen med garantier på 135 millioner kroner. Vis mer Erik Johansen / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 9. juni 2020 13:11 , Publisert: 9. juni 2020 12:57

Saken oppdateres.

Det skriver Finansdepartementet i en melding. Innsynsløsingen blir forvaltet av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK).

– Lånegarantiordningen skal bidra med rask likviditet til bedrifter som er rammet av koronakrisen. Til nå har nesten 3 000 bedrifter fått lån. Det bidrar til å hjelpe mange norske arbeidsplasser, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i meldingen, og legger til:

– Jeg er glad for at vi nå får opp en innsynsløsning for bruken av ordningen. Åpenhet vil bidra til etterprøvbarhet og legitimitet, og redusere faren for feilbruk.

En total ramme på 50 milliarder kroner

Det er totalt 2.941 bedrifter som har blitt innvilget et lånebeløp på nærmere 9 milliarder kroner, mens den totale rammen på lånegarantiordningen på 50 milliarder.

Hittil er det Fjord Line som har fått den største garantien på 135 millioner, etterfulgt av et hemmelig selskap som har blitt garantert samme sum og Sport Outlet som får 94,5 millioner kroner i garantert beløp.

Noen låntakere er skjulte fordi lån/kreditt er innvilget av banken, men lånekunden har ikke akseptert tilbudet. Når lånekunden har akseptert tilbudet og lånet er utbetalt vil det vises i oversikten.

Garanterer for 90 prosent

Ordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av banklån til bedrifter som står i en akutt likviditetsmangel som følge av direkte eller indirekte virkninger av corona-utbruddet.

– Åpenhet om bruk av offentlige midler er viktig. Det er derfor positivt at GIEK har fått på plass en enkel og effektiv løsning for å få innsyn i hvem som har benyttet seg av lånegarantiordningen, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

GIEK forvalter ordningen for bedrifter på vegne av Finansdepartementet.

Disse selskapene akseptert tilbudet og mottatt størst garantibeløp

Fjord Line AS - 135.000.000 NOK

Sport Outlet - 94.500.000 NOK

Seadream - 94.352.400 NOK

Q-Free Asa - 73.800.000 NOK

Gumpens Auto AS - 72.000.000 NOK

Aurland Ressursutvikling AS - 63.900.000 NOK

Bakkegruppen AS - 54.000.000 NOK

KIBORD AS - 54.000.000 NOK

Bakke AS −45.000.000 NOK

Bitastad Holding AS - 45.000.000 NOK

Entrack AS - 45.000.000 NOK