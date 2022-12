Sentralbanksjefen med ny strategi: – Står overfor svært viktige veivalg

Når Ida Wolden Bache for første gang legger strategien for Norges Bank, er digitale sentralbankpenger, kryptovaluta og klimaendringer blant temaene som krever en særskilt innsats.

INNSATSOMRÅDER: Den nye strategien bygger blant annet på erfaringer fra pandemi og krig i Ukraina, men legger samtidig opp til særskilt innsats på fremtidsrettede temaer som digitale sentralbankpenger, kryptovaluta og klimaendringer.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache presenterer torsdag sin første treårsplan for banken. Innenfor Norges Banks overordnede samfunnsoppdrag, samfunnsoppdrag,Sentralbanken har tre samfunnsoppdrag: Prisstabilitet og høy og stabil sysselsetting, finansiell stabilitet og velfungerende markeder, og et sikkert og effektivt betalingssystem som går ut på lav inflasjon, høy sysselsetting, fungerende betalingssystemer og finansiell stabilitet, er det også rom for spesialsatsinger.

– Det er noen satsinger vi trekker frem som krever en helt spesiell innsats i årene som kommer. En av de er knyttet til å utforme fremtidens betalingssystem. Der står vi overfor svært viktige veivalg, sier hun i et intervju med E24.

I løpet av de neste tre årene skal Norges Bank forberede seg på muligheten for å innføre digitale sentralbankpenger. digitale sentralbankpenger.skal kunne gi folk tilgang til et digitalt alternativ til kontanter, der staten garanterer for pengenes verdi i stedet for private banker

– Kan digitale sentralbankpenger (DSP) bli en realitet i løpet av de neste tre årene?

– Det er fortsatt sånn at en slik beslutning ligger et godt stykke fram i tid, men det vi sier nå er at vi må gjøre oss klare til å eventuelt kunne innføre det.

Dette er digitale sentralbankpenger (DSP)

DSP skal kunne gi folk tilgang til et digitalt alternativ til kontanter der staten garanterer for pengenes verdi i stedet for private banker.

Norge er ett av landene i verden med lavest kontantbruk.

Norges Banks arbeidsgruppe for DSP er nå i fjerde fase, som består av eksperimentell testing av tekniske løsninger og analyse av formål med og konsekvenser av å innføre slike penger. Denne er ventet å vare frem til sommeren 2023.

Det vil likevel trolig ta flere år før det eventuelt kan innføres, og det krever trolig også lovendring. Kilde: Norges Bank Vis mer

Sentralbanksjefen understreker at en eventuell innføring uansett krever en politisk forankring.

– Nå er vi i en fase hvor vi tester ulike teknologier. Et første skritt på veien mot å gjøre oss i stand til å innføre det, vil være å komme frem til en utvalgt teknologi som det vil være mulig å teste, dersom det blir vurdert som hensiktsmessig.

Ny form for penger

Bakteppet for DSP er kontantbruk i fritt fall, ytterligere akselerert av coronapandemien, og frykt for konkurranse fra private kryptovalutaer etter sterk økningen de siste årene. DSP vil være en helt ny form for penger og betalingssystem, som trolig krever lovendring.

De aller fleste av verdens sentralbanker utforsker nå DSP og flere er i gang med utvikling eller konkrete eksperimenter.

– Det er nettopp i samspillet mellom å teste ut teknologiene og de grunnleggende spørsmålene knyttet til formålet og konsekvensene med DSP, at det kan dukke opp nye spørsmål, så det analytiske arbeidet vil fortsatt være viktig fremover, sier Wolden Bache.

Hun tilføyer at de er veldig opptatt av å følge med på utviklingen internasjonalt, både for å skaffe seg kunnskap og bidra til samspill.

Personvern, anonymitet og kriminalitet

En bekymring rundt DSP gjelder personvern, og myndighetenes mulighet til å overvåke pengebruken.

– Vi er også opptatt av å sørge for at det er en forankring i demokratiske institusjoner, og ikke minst at løsningene ivaretar de strenge begrensningene vi har på deling og innhenting av informasjon på en god måte, sier sentralbanksjefen.

– Vi skal sørge for at vi ivaretar hensynet til personvern, det ligger som et krav. Og så er det noen avveininger der i forhold til anonymitet og det å forhindre kriminalitet, for eksempel. Der er det noen valg som jeg tenker ligger på bordet til de politiske myndighetene.

PERSONVERN og overvåkning er blant de sentrale spørsmålene knyttet til digitale sentralbankpenger. Torbjørn Hægeland har ledet arbeidsgruppen for DSP, og er klar på at personvernet er et viktig hensyn.

Risiko og gevinst i krypto

Økt kunnskap om kryptovaluta er også en del av satsingsområdene fremover.

– Vi er særlig opptatt av utviklingen i den grad det kan bli en kilde til systemrisiko. Det kan være en kime til finansiell ustabilitet dersom kryptoaktiva får for stor utbredelse, eller dersom det blir for tett sammenkobling med det tradisjonelle finansielle systemet, sier hun.

Hun tilføyer at utviklingen på dette feltet også er knyttet til nye former for penger som et alternativ til de pengene vi har i dag.

– Utredningen vi har av DSP må også ses i lys av utviklingen på dette området, og så ligger det noen muligheter der. Noen av de teknologiene vi nå utforsker og tester har jo fellestrekk med noen av de teknologiene som nettopp brukes på dette feltet.

Norges Bank også opptatt av reguleringen av kryptovaluta.

– Vi ønsker jo her å overvåke utviklingen og forstå og lære, men også å kunne gi gode råd om regulering som vi kan gi videre til andre myndigheter.

– Har dere sett behov for særnorsk regulering på dette feltet?

– Nei, ikke så langt, men vi har understreket behovet for at vi følger opp utviklingen og nettopp vurderer det behovet over tid. I utgangspunktet skjer det jo nå mye i EU og det vil jo være et naturlig første steg også her hos oss.

Den særskilte innsatsen på DSP og kryptovaluta, som vil ha implikasjoner for nesten alle bankens ansvarsområder, vil kreve økt bemanning.

– Noen av de klokeste hodene vi har på dette feltet nå er folk med lang erfaring som jobber her, men vi vil selvfølgelig også gjerne ønske yngre krefter velkommen. Vi håper at det kan være attraktivt også for en litt annen type mennesker.

Klima påvirker norsk økonomi

Sentralbanksjefen understreker at klimaendringer og behovet for energiomstilling preger utsiktene for både norsk og internasjonal økonomi. Hun er samtidig klar på at ansvaret og virkemidlene ligger hos de politiske myndighetene.

– Men klimaendringene og omstillingen til et lavutslippssamfunn påvirker også økonomien og finansmarkedene, og ved at det gjør det, så påvirker det også våre ansvarsområder, sier hun.

– Så for at vi skal kunne utøve pengepolitikken på en god måte og avdekke risiko for finansiell stabilitet, så er vi helt avhengig av å forstå mekanismene og få en bedre forståelse av hvordan dette kan påvirke utsiktene for norsk økonomi.

Hun viser for eksempel til at værrelaterte hendelser allerede nå påvirker energiprisene, og at store investeringer i fornybar energi er med på å påvirke utviklingen i norsk økonomi.

– Det må vi forstå for at vi skal kunne innrette politikken på en god måte, selv om styringsrenten ikke er et egnet virkemiddel til å påvirke klimaet i seg selv.

FØRSTE STRATEGIPLAN: Ida Wolden presenterer torsdag sin første treårsstrategi for banken.

– Helt uventede ting

Den tredje hovedsatsingen til banken gjelder den økende tilgjengeligheten og omfanget av data, kombinert med ny teknologi.

Wolden Bache forklarer at det handler mer om hvordan de skal jobbe, enn konkrete analyseprosjekter.

– Erfaringer fra den perioden vi har bak oss med coronapandemien og krig i Ukraina har vist at det kan skje helt uventede ting som får stor betydning for utsiktene og risikobildet.

– Det viktigste er å være i stand til å kunne snu oss og raskt håndtere de problemstillingene som dukker opp, snarere enn å identifisere nøyaktig hvilke prosjekter vi skal jobbe med.