Obos-prisene økte med 1,5 prosent i Oslo i juli

Prisene på brukte Obos-boliger i Oslo har økt med 1,5 prosent fra juni til juli, og gjennomsnittsprisen passerer igjen 80.000 kroner per kvadratmeter.



Kortversjonen Obos-boligpriser i Oslo har økt med 1,5 prosent fra juni til juli, som er mer enn landsgjennomsnittet på 0,2 prosent.

Gjennomsnittsprisen passerer igjen 80.000 kroner per kvadratmeter.

Økningen er tydeligere enn gjennomsnittet for juli over det siste tiåret, hovedsakelig på grunn av et høyere salg av ett- og toromsleiligheter, som har høyere kvadratmeterpris.

Obos-statistikken representerer ca 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo.

Eiendom Norge skal snart slippe nasjonale boligtall.

Sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos forventer en svakere prisutvikling i høst på grunn av potensiell rentehevning og høye levekostnader, noe som kan redusere antall lånetakere og senke eierboligprisene.

Faktorer som et sterkt arbeidsmarked, høy lønnsvekst, lav boligbygging og et stramt utleiemarked kan likevel begrense prisfallet. Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av E24s journalister Vis mer

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Økningen er større enn landsgjennomsnittet, som hadde en oppgang på 0,2 prosent i samme periode.

Prisene har steget hver måned i år, med unntak av mai da prisene falt 1,2 prosent i Oslo.

Gjennomsnittsprisen på Obos-boliger i Oslo har passert 80.000 kroner per kvadratmeter.

Les på E24+ Holberg-forvalter anbefaler fire aksjer

– Prisoppgangen i Oslo er større enn snittet for juli det siste tiåret. Noe av grunnen til at prisene stiger så mye i Oslo, er at det ble solgt en mye større andel ett- og toromsleiligheter enn i juni, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos i meldingen.

– Kvadratmeterprisen på de små leilighetene er høyere enn for de store, noe som trekker gjennomsnittsprisen opp, sier Monsvold videre.

Obos-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo.

Torsdag får vi boligtall fra Eiendom Norge, som omfatter prisstatistikk fra hele landet.

Venter svakere prisutvikling i høst

Monsvold påpeker at tallene må tolkes med ekstra varsomhet på grunn av få omsetninger.

Hun peker også på at boligtilbudet ikke har økt like mye i Oslo som ellers i landet, noe som bidrar til prisøkningen.

I løpet av de siste tolv månedene har prisene i Oslo steget med 0,4 prosent, mens de på landsbasis har falt 0,1 prosent.

Monsvold forventer en svakere prisutvikling i høst på grunn av nye rentehevinger i sikte, kombinert med høye levekostnader. Hun mener dette vil føre til at færre får lån utover høsten, noe som kan bidra til en større prisreduksjon enn vanlig.

– Men et godt arbeidsmarked, høy lønnsvekst, lav boligbygging, tilflytting til byene og et stramt marked for utleieboliger, vil kunne redusere prisfallet, sier Monsvold.