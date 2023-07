Jonas Gahr Støre om Borten Moes avgang: – En beslutning jeg støtter

Ola Borten Moe går av etter brudd på habilitetsregler. Det er svært alvorlig, og det har Ola erkjent, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Statsminister Jonas Gahr Støre

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Saken oppdateres...

Ola Borten Moe (Sp) trakk seg i ettermiddag som minister for forskning- og høyere utdanning og nestleder i Senterpartiet.

Han trakk seg etter at E24 tidligere denne uken stilte spørsmål om Borten Moes kjøp av aksjer for 417.000 kroner i våpen- og teknologikonsernet Kongsberg Gruppen 5. januar i år.

I et intervju med E24 torsdag, innrømmet Borten Moe å ha brutt regjeringens habilitetsregelverk og retningslinjer for handel med aksjer.

– Ola Borten Moe har kjøpt enkeltaksjer i flere selskaper som statsråd. Det har ført til at han har brutt regler og retningslinjer knyttet til habilitet og aktsomhet. Det er svært alvorlig, og det har Ola erkjent, sier Jonas Gahr Støre til E24.

– Statsministerens kontor og jeg er blitt orientert denne uken. Jeg har i dag hatt en samtale med Ola.

– Det er avgjørende at folk har tillit til de avgjørelsene regjeringen tar. Konsekvensene denne saken har for tilliten til ham og regjeringen, er ikke forenlig med at han fortsetter som statsråd. Konklusjonen er at han trekker seg som statsråd. Det er en beslutning jeg støtter, sier Statsministeren.

Vedum: - Han har vært en dyktig statsråd

– Jeg støtter og respekterer beslutningen Ola Borten Moe har tatt i dag, sier Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum til E24

Vedum sier videre at Borten Moe har vært en dyktig statsråd, som har tatt viktige grep som forsknings- og høyere utdanningsminister.

– Ola er en kunnskapsrik politiker som har vært en viktig bidragsyter i regjeringens samlede arbeid.

– Jeg har hatt stor glede av å jobbe sammen med ham, både i partiet og i regjering, sier Vedum.

Flere brudd på regler og retningslinjer

Borten Moes første brudd på regjeringens habilitetsregelverk, var da han 12. januar 2023 deltok på et regjeringsmøte om en milliardkontrakt til ammunisjonsprodusenten Nammo. Uken før kjøpte Borten Moe aksjer i Kongsberg Gruppen.

Kongsberg Gruppen eier indirekte 25 prosent av Nammo, gjennom den finske våpenleverandøren Patria.

Borten Moe brøt også habilitetsregelverket da han deltok i et møte i regjeringen 30. mars 2023, da regjeringen økte rammen for kontrakten med Nammo.

Borten Moe sa også at andre aksjekjøp han har gjort de siste årene, i Kongsberg Gruppen, gjødelsprodusenten Yara og den midtnorske banken Sparebank1 SMN, var brudd på regjeringens retningslinjer for handel med aksjer.

Borten Moe kjøpte på nytt aksjer i Kongsberg Gruppen 11. juli i år. Han solgte aksjene i Kongsberg Gruppen, Yara og Sparebank1 SMN torsdag denne uken, etter at E24 stilte spørsmål om aksjene hans.

Torsdag formiddag sa Økokrim at de vil undersøke om det er grunnlag for å åpne etterforskning. Økokrim-sjef Pål Lønseth nevnte at bestemmelsen om forbud mot innsidehandel kunne være aktuell.

Borten Moe avvsier at han har hatt innsideinformasjon når han har kjøpt aksjer. Innsideinformasjon er informasjon som ikke er offentlig kjent, og som kan være egnet til å påvirke aksjekurser.

Borten Moe sa på torsdag han ønsket å fortsette som statsråd, men at det forutsatte tillit.

– Den tilliten er det andre som avgjør.

– Jeg er uhyre lei meg. Jeg beklager veldig sterkt de feilene jeg har gjort, sa han til E24.

Etter at saken ble kjent har politikere fra flere partier bedt statsråden om å trekke seg. Han har også fått kritkk fra eget parti.