Økonomer utelukker ikke dobbel renteheving: – Øker definitivt risikoen

Norske økonomene tror nå det er økt risiko for at Norges Bank om to uker klinker til med en kraftigere renteøkning enn varslet. Men få går foreløpig like langt som DNB Markets i å spå et slikt rentehopp.

Erica Dalstø, sjefstrateg i SEB, sier det fremstår som at husholdningene har taklet rentehevingene ganske bra til nå.

Prisveksten i Norge i mai overrasket både økonomer og Norges Bank.

Både totalinflasjonen og kjerneinflasjonen kjerneinflasjonenKjerneinflasjon et inflasjonsmål som ekskluderer visse størrelser. Normalt justerer man for avgiftsendringer og utelater energivarer fra beregningene. klatret til 6,7 prosent. Begge deler var høyere enn analytikerne hadde ventet, mens sentralbankens anslag fra mars lå enda lavere enn det igjen.

Sjeføkonomer uttalte i etterkant av de sterke tallene at det legger press på Norges Bank. Den neste rentebeslutningen kommer 22. juni, om snaue to uker.

DNB Markets gikk i formiddag lengre enn som så. Meglerhuset venter nå at det kommer en dobbel renteheving dobbel rentehevingRentehevinger på 0,5 prosentpoeng omtales gjerne som en dobbel renteheving, fordi det har vært mest vanlig å heve renten med 0,25 prosentpoeng av gangen. på 0,5 prosentpoeng ut av junimøtet. En slik heving vil ta styringsrenten i Norge fra 3,25 prosent til 3,75 prosent.

– Vi tror Norges Bank vil svare mer bestemt på inflasjonen, den svake kronen og at lønningene har vokst mer enn ventet, skriver DNB Markets i rapporten som er signert seniorøkonom Kyrre Aamdal.

Andre norske økonomer ser også en økt risiko for at det kommer et så kraftig rentehopp nå, men er usikre på om Norges Bank faktisk vil gå for det, viser E24s ringerunde.

Tror mest på enkel heving

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets holder fortsatt mest på at Norges Bank går for en økning på 0,25 prosentpoeng, men utelukker ikke at blir en dobbel heving.

– Det går på tallene som har kommet inn i dag, prisveksten, svakere kronekurs enn ventet og et boligmarked som har sterkere utvikling enn ventet, sier Olsen til E24.

I et notat skriver Olsens kollega Dane Cekov at Norges Bank er i trøbbel etter det han omtaler som en kjempebom på kjerneinflasjonen.

– Norges Bank har ikke noe annet valg enn å signalisere en høyere rentetopp i Norge, skriver han.

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea tror mest på en enkel renteheving i juni.

Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken, har heller ikke konkludert i retning av noen heving på 0,5 prosentpoeng i juni. Han vil blant annet ha med seg hva som kommer i Norges Bank-undersøkelsen Regionalt nettverk, som tar temperaturen ute blant norske bedrifter.

– Det ligger nok litt sånn på vippen der vi står nå, sier Hov.

Selv om prisveksten var kraftigere enn ventet, trekker sjeføkonomen frem at de økte flyprisene er noe sentralbanken kanskje kan se litt forbi. Det handler om at dette ofte svinger en del, og måten helligdagene i mai falt på i år.

– Men prisveksten er uansett klart over deres prognoser, understreker han.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.

Mener dobbel heving må til

Økonomiprofessor Ola H. Grytten ved Norges Handelshøyskole (NHH) tror sannsynligheten for at det blir en økning på 0,5 prosentpoeng i juni har økt med de siste inflasjonstallene.

Han mener Norges Bank nå bør gå for en dobbel heving. Om de faktiske gjør det, eller holder seg til en enkel heving, tror han det er en omtrent 50 prosent sjanse for hver vei.

– Dessverre er norsk inflasjon og kronekurs kommet der at et halvt prosentpoeng kan tvinge seg frem. Hvis ikke kan inflasjonen stige enda mer og renten med den senere, sier Grytten.

Ola Honningdal Grytten er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges handelshøyskole.

Hilde C. Bjørnland, professor ved BI, er ikke så opptatt av akkurat de siste inflasjonstallene som kom i dag.

Hilde C. Bjørnland er professor i økonomi ved Handelshøyskolen BI.

– Men vi har et problem. Kronesvekkelsen har lagt, og kommer til å legge, ytterligere press på inflasjonen, sier Bjørnland til E24.

Hun mener Norges Bank bør sette opp renten mer enn de så langt har planlagt.

– Dette understreker hvor krevende det er å utføre pengepolitikk i en liten, åpen økonomi. Lavere renter i Norge enn i utlandet er utfordrende, sier professoren.

Øker risikoen for økt topp

– Inflasjonstallene øker definitivt risikoen for en renteheving på 0,5 prosentpoeng, sier sjefstrateg Erica Blomgren Dalstø i SEB.

Hun trekker fram at inflasjonen ikke bare er mye høyere enn ventet, men at den fortsatt er bred og ser til å være vedvarende høy.

– Det tilsier at Norges Bank må stramme inn ytterligere, sier Dalstø.

Sjefstrateg Erica Blomgren Dalstø i SEB tror ikke Norges Bank vil stramme inn for raskt og kraftig.

Hun sier spørsmålet nå er om Norges Bank vil gå tilbake til rentehevinger på 0,5 prosentpoeng eller om de vil holde renten høy over lengre tid.

– Det fremstår som at husholdningene har taklet rentehevingene ganske bra til nå. En forklaring på det kan være at mange har hatt mye på sparekonto etter pandemien. Når sparebufferen er borte, vil kanskje hevingene slå kraftigere inn. Det kan være en forsinkelse mellom effekten av rentehevingene vi har sett, sier hun.

– Jeg tror ikke Norges Bank ønsker å stramme inn for raskt og kraftig for å unngå å bidra til en økonomisk nedtur.

Mindre behov for dobbel enn i fjor

Kjetil Martinsen i Swedbank sier det nå er mindre behov for doble rentehevinger enn det var tidligere, og at det var et middel for å komme opp på et normalt styringsrentenivå raskere.

– Der er vi ikke i dag, og behovet for doble rentehevinger blir derfor mindre, sier han.

Sist Norges Bank satt opp renten med 0,5 prosentpoeng var tilbake i september i fjor.

Sjeføkonomen vil likevel ikke utelukke en dobbel renteheving nå i juni.

– Særlig hvis rapporten fra Regionalt nettverk neste uke viser utsikter til både sterkere økonomisk vekst og inflasjon enn de så for seg i mars, sier Martinsen.

Kjetil Martinsen i Swedbank sier behovet nå er mindre for doble rentehevinger.

Flere faktorer

– Jeg tenker at det holder med en «higher for longer»-tankegang med 0,25 prosentpoeng, sier Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom i SpareBank 1 SR-Bank.

Sjeføkonomen ser for seg en utvikling der det blir enkle rentehevinger, der vi lander på en styringsrente på 3,5 prosent etter rentemøtet i juni, at vi er på 3,75 i august, og at den i september blir satt opp til 4 prosent.

– Da tror jeg vi er på rentetoppen, sier han.

Han sier at det er mer enn bare inflasjonen som bidrar til høyere rentebane.

– Du har svakere krone, noe høyere lønnsvekst og mer press med lav arbeidsledighet, sier Knudsen.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank ser for seg rentetopp på 4 prosent i september.

Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen, forteller at han har vært blant dem som har holdt på at inflasjonen er forbigående og vil komme ned igjen.

– Så skjer det som alltid mye uventet. Kronen svekker seg, og inflasjonen er høyere og mer standhaftig enn jeg ventet, sier Andreassen.

Samtidig påpeker han at inflasjonen ute i verden kommer mer ned enn ventet. Fremover ser han også for seg at kronen kan styrke seg igjen.

– Jeg håper Norges Bank tar det litt med ro nå, men jeg er usikker.